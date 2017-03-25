Muz lifinden elbise ve eşya

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde, belediye tarafından muz bitkisinden elde edilen liflerle elbiseden, ayakkabıya, takıdan, hediyeliğe birçok eşya üretiliyor.

Türkiye'de muz üretiminin yapıldığı ilk yer olan Alanya'da, muzun tanıtımı ve kullanılırlığını artırmak ve unutulmuş yöresel değerleri canlandırmak amacıyla araştırma yapan Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 1960'lı yıllarda muz lifinin kullanıldığı bilgisine ulaştı. Hasattan sonra muzun yetiştiği gövde kökünden kesilerek presleme yöntemiyle liflerine ayrıldığını ve elde edilen liflerin kurutularak sağlam ip haline getirildiği tespit edildi. Muz lifi üretimini yeniden hayata geçirmek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında muz bitkisini preslemek için Hindistan'da bambu ve kamışlarda kullanılan makineye benzer özel bir makine yaptırıldı. Bu makineyle birlikte 2015 yılında muz lifi üretimine başlandı.

BİRÇOK ÜRÜN ELDE EDİLİYOR

Belediyeye ait tarihi Hasan Ağalar Konağı'nda kurulan atölyede muz bitkisinin gövdesi yarılarak içinden çıkarılan kısmı makinede preslenerek lif elde ediliyor. Lif yaklaşık 1 hafta çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra ip haline geliyor. Bu iplerden ise çeşitli dokuma veya işlemlerden sonra kıyafet, ayakkabı, aksesuar, takı ve hediyelik eşya üretimi yapılıyor.

800 YILLIK SANAT

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Geleneksel El Sanatları Sorumlusu Nilgün Akman, muz lifinin 13'üncü yüzyıldan bu yana Japonya ve Güneydoğu Asya'da tekstil hammaddesi olarak kullanıldığını, 1960'lı yıllarda da Alanya'da kullanıldığını bildiklerini söyledi. Muz lifi projesine ilk olarak 2015 yılında düzenlenen Alanya Turizm ve Sanat Festivali teması olarak başlatıldığını belirten Akman, "Başkanımız Adem Murat Yücel, muz üreticilerinin üretimini desteklemek ve artırma, aynı zamanda Alanya'nın hediyelik eşya kategorisine yeni ürünler katmak için atık hale gelen muz gövdesinden yeni ürünler çıkarılması konusunda bizi teşvik etti. İplik haline getirdiğimiz lifleri boyuyoruz ve kumaş haline getiriyoruz veya başka objeler yapıyoruz. Aynı zamanda takılar, çanta, ayakkabı gibi özel tasarımlar yapıyoruz. En son ürettiğimiz kumaşlardan ise kaftan yaptık ve Berlin ITB Turizm Fuarı'nda görücüye çıktı" dedi.

TEKSTİLDE KULLANILABİLİRLİĞİ YÜKSEK

Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, ilçenin en büyük tarım ürününün muz olduğunu kaydederek, üretimde çeşitliliği artırmak amacıyla bu projeyi başlattıklarını aktardı. Başkan Yücel, "Hem ekonomiye katkı sağlamak hem de bitkinin tümüyle kullanılabilirliğini artırmak amacıyla yaklaşık 2 yıldır süregelen bir projemiz var. Bunun da altyapısını hazırladık ve giyimle tekstilde testler sonucunda iyi şekilde kullanılabildiğini belirledik. Umarım bu ürünümüz endüstride iyi bir hedef yakalayıp, bu alanda yerini alacağını düşünüyorum" diye konuştu.

DHA