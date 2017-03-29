Otomobil satarken bu tuzağa düşmeyin

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)İSTANBUL’da otomobil satmak isteyen kişileri, çağırdıkları bürolarında sahte internet uygulamaları ile hesabına para göndermiş gibi yaparak kandırıp, araçlarını noter satışı ile üzerlerine geçiren 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin üzerinden üzerinde aynı resim bulunan 7 adet sahte kimlik ele geçirildi. Şüphelilerin bu yöntemle çoğunluğu kadın onlarca kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

OTOMOBİL SATIŞ İLANLARINI TAKİP EDİYORLARMIŞ

İstanbul polisine otomobilini satmaya çalışırken, dolandırıldıklarını ve otomobillerinin elinden gittiğini söyleyen mağdurların şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin gazete ve internette yayınlanan otomobil satış ilanlarını takip ettikleri ve araç sahipleriyle müşteri gibi irtibata geçtikleri tespit edildi.

ÖZELLİKLE KADINLARI TERCİH EDİYORLARDI

Otomobili almak için özellikle kadın otomobil sahiplerini tercih eden şüphelilerin onları lüks döşenmiş bürolarını çağırdıkları öğrenildi. Burada otomobili beğenmiş gibi yapan şüphelilerin bazı sahte internet uygulamaları kullanarak sözde aracın parasını şüphelinin hesabına göndermiş gibi yaparak onları kandırdıkları öğrenildi. Paranın banka hesabına yattığını sanan mağdurların, notere giderek aracın satışını yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin aldıkları araçla mağdur durumu fark ettirmeden lüks bürolarını taşıyarak ortadan kayboldukları belirlendi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde olayı gerçekteştirdiği tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte pompalı tüfek ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden birinin üzerinden üzerinde kendi resmi bulunan, ancak diğer bilgileri farklı 7 sahte kimlik ele geçirildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Emre Ö. (27), Murat G. (42), Adem D. (38), Serkan K. (32), Selcuk A. (21) adliyeye sevk edildi.



DHA