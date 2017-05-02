Özel harekat polisinin organları bağışlandı

SAMSUN'da geçirdiği trafik kazasında yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen özel harekat polisi Emre Bağcı'nın organları bağışlandı.

Kaza, Atakum İlçesi Denizevleri Mahallesi'nde geçen 25 Nisan'da meydana geldi. Şebnem V. yönetimindeki 06 FF 7855 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da özel harekat polisi Emre Bağcı yönetimindeki 55 EB 017 plakalı motosiklete çarptı. Motosikleti altına alan otomobil, ardından kaldırımda yürüyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi olan Ozan Utku Taşkın'a çarpıp, kafeteryaya daldı.

Kazada, Ozan Utku Taşkın öldü, polis memuru Emre Bağcı ile kafeteryada oturan Mehmet Emre Kefelioğlu, sürücü Şebnem V. ve yanındaki çocukları T.U.V. ve T.U.V. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Emre Kefelioğlu ile sürücü Şebnem V. ve çocukları taburcu oldu.

Kazada, beyin kanaması geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan özel harekat polisi Emre Bağcı'nın bugün tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörlüğü ekibinin görüştüğü Bağcı'nın ailesi, organlarını bağışlama kararı verdi. Organ bağışı için alınacak organların ve nakledilecek hastaların tespiti için yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DHA