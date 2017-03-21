Polislerin yargılandığı 'Bylock' davası (2)

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 63'ü tutuklu 86 polisin yargılandığı davanın ikinci duruşması sanık polislerin savunmaları ile devam ediyor.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı davanın ikinci duruşması Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonunda devam ediyor. Duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 60 tutuklu sanık ve 2 tutuksuz sanık katıldı. Sanıkların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya sanık yakınları da izleyici olarak katıldı. Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Duruşmada tutuklu sanıklar Abdurrahman Kart, Abdulkadir Güler, Erdal Yıldırım, Hüseyin Canlıoğlu, İshak Kocamanoğlu, Mesut Ağca, Murat Bilge, Murat Davğdevir, Recep Ali Baştopçu, Resul Demir, Reşit Yılan, Mustafa Kılıboz, Zafer Okumuş ve Şenol Yağmur ifade verdi. Sanıklar ifadelerinde FETÖ ile bağlantılarının bulunmadığını belirterek, Bylock programı kullanmadığını söylediler. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar tahliyelerini ve beraatlerini talep ettiler.

"AMİRLERİMDEN BAŞKA KİMSEDEN EMİR ALMADIM"

Duruşmada ifade veren tutuklu sanıklardan Abdurrahman Kart, ByLock programını kullanmadığını belirterek, “15 Yıllık meslek hayatımda devletimden başka hiçbir gruba hizmet etmedim, sıralı amirlerimden başka kimseden emir almadım. Açığa alındığımda üzerime ait telefonu kendim teslim ettim. İddianamede yer alan telefon numarası bana ait ama kesinlikle ByLock kullanmadım" dedi.

"2 YAŞINDAKİ OĞLUM HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR"

Sanık Erdal Yıldırım hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "Kanunlara aykırı şekilde evimde yapılan aramalarda bana ve eşime ait cep telefonu ve bazı eşyalara el konuldu. Bu aramalarda suç unsuruna rastlanılmadı. Ben ByLock kullanmadım, ayrıca iddianamede bu programı ne zaman kullandığıma dair bilgi bulunmuyor.2 ve 5 yaşında iki çocuğum var. Eşim çalışmıyor. Ailem bakıma muhtaç. 2 yaşındaki oğlum 3 aydır hastanede yatarak tedavi görüyor. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"KENDİMDEN ŞÜPHEM OLSA TELEFONU KAYBEDERDİM"

Sekiz yıllık polis memuru olduğunu ifade eden tutuklu sanıklardan İshak Kocamanoğlu, “Söz konusu programı medyadan öğrendim. Ektin pişmanlıktan yararlanacağım bir bilgim olsaydı bunu mahkemeyle paylaşırdım. Zaten böyle bir suçlamayla yargılanmak zoruma gidiyor. Ben böyle bir durumdayken kimseyi kollayacak halim de yok. Kendimden şüphem olsa suça konu olan telefonu kaybeder ve söylemezdim. Ama ben kendimi biliyorum. Böyle bir programı kullanmadım" dedi.

"FETÖ ÜYESİ OLMAYAN BİRİNİN BU DERSANELERDE ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜN MÜ"

Tutuklu sanıklardan Reşit Yılan “Suçlama tarihinde akıllı telefon kullanmıyordum. Sadece üzerime ait bir internet hattı mevcuttur. Bu hat üzerinden kimin ByLock programını indirdiğini ve kullandığını tespit edilmesini istiyorum. Ben akıllı telefonu 2016 yılında kullanmaya başladım. FETÖ gibi herhangi bir terör örgütüne bağlı olmadım. Polislik mesleğine başlamadan kısa bir süre önce coğrafya öğretmenliği yaptım. Ankara'da 'Maltepe' adında bir dershanede öğretmenlik yaptım" dedi.Mahkeme başkanı Fikret Demir, sanık Yılan'a bu dershanenin hangi kuruluşa ait olduğunu sordu. Sanık Yılan, “Ben bu dershanede bir ay çalıştım, FETÖ'ye ait olduğunu biliyorum" diye yanıt verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Demir, sanık Yılan'a “Sen, FETÖ üyesi olmayan herhangi birinin bu dershanelerde çalıştığını gördün mü" sorusunu yöneltti.Sanık Yılan ise “Gördüm efendim" dedi. Sanık Raşit Yılan savunmasının ardından tahliyesini talep etti.

Duruşma sanıkların savunma yapmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan, FETÖ/PDY Örgütünün tarihçesi anlatıldığı ve analizi yapıldığı iddianamede,"ByLock" kullandığı tespit edilen 63'ü tutuklu 86 polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık polislerin bir kısmının meslekten ihraç edildiği, bir kısmının da açığa alındığı belirtiliyor. "ByLock" kullandıkları tespit edilen sanıkların, örgüt lider ve yöneticilerinden söz konusu program üzerinden emir ve talimat alarak süreklilik, etkinlik arz edecek şekilde örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer almak suretiyle üzerine atılı suçu işledikleri iddia ediliyor.



DHA