Putin, muhalif lidere suikastın yıldönümünde protesto edildi

Rusya'da muhalefet lideri Boris Nemtsov'un faili meçhul suikasta kurban gitmesinin ikinci yıldönümünde, binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi.

Eski başbakan yardımcısı olan ve Başkan Vladimir Putin'e karşı sert muhalefetiyle bilinen Boris Nemtsov, 27 Şubat 2015'te Kremlin yakınlarında silahla vurularak öldürülmüştü. Nemtsov'un profesyonelce katledilmesinin üzerine Rusya'da muhalefet yoğun tepki göstermiş ve iktidarı sorumlu tutmuştu.

Dün Moskova'da başlayan protesto yürüyüşünde binlerce katılımcı "Rusya özgür olacak" ve "Putin, savaş demektir" sloganları atarak başkanı protesto etti. Gösteriler, geçen seneki yıldönümünden beri Rusya'da görülen en kalabalık katılımlı halk protestosu oldu.

Eylemleri düzenleyen kurumlara göre on binlerce kişinin katıldığı belirtilen gösterilere, Rus polisi ise yalnızca 5 bin kişinin destek verdiğini açıkladı.

Eylemcilerin Rusya bayrakları, muhalefet partilerinin flamaları ve Nemtsov'un sözlerinden alıntılar ile "Putin varsa, Rusya yok," "Kalan tek şansımız sokaklar," yazılı dövizler taşıdıkları görüldü.

Muhalefet liderine boyalı saldırı

Büyük ölçüde olaysız geçen gösteriler sırasında, Rus polisi zaman zaman bazı göstericileri gözaltına aldı. Eyleme katılan muhalefet lideri Mikhail Kasyanov da, yürüyüş sırasında kimliği belirsiz bir kişinin boyalı saldırısına uğradı. Kasyanov'un yüzü, saldırganın attığı yeşil boyayla kaplandı.

Yürüyüşün sonunda binlerce kişi, Moskova'nın kent merkezinde Nemtsov'un suikasta uğradığı köprüye çiçekler bıraktı. Nemtsov iki yıl önce bugün, kız arkadaşıyla birlikte köprüde yürürken, bir suikastçı tarafından ateşli silahla sırtından defalarca vurularak öldürülmüştü. Muhalif liderin suikastı halen aydınlatılamadı.

St Petersburg ve Nemtsov'un memleketi olan Nizhny Novgorod gibi başka kentlerde de benzer anma gösterileri düzenlendi.

(lı)

Görüntü Dökümü:

– Moskova'daki eylemlerden görüntüler

– Yüzüne boya atılan muhalefet lideri Kasyanov

– Detaylar

DHA