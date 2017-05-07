Rüzgara rağmen denize girdiler

ANTALYA'da saatte 20 kilometre hızla esen rüzgara rağmen bazı kişiler deniz keyfi yaşadı.

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü, rüzgarın ise güneyden 20 kilometre estiği kentte, tatilciler ile Antalyalılar sahile, park alanlarına akın etti. Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yapanların yanı sıra güneşlenip denize girenler oldu.

Deniz keyfi yaşayan İbrahim Yeşil, Antalya'da havanın iyice ısınmaya başladığını belirterek, “Biraz rüzgar var ama önemli değil. Denizden yeni çıktık. Çok güzel' dedi.

Aslıhan- Ahmet Yavuz çifti de tadına doyulmaz bir kentte yaşadıklarını belirterek, “Denizi, havası ile dünyada eşi benzeri olmayan bir ülkemiz var. Değerini, kıymetini bilmemiz lazım. Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyoruz. Gelsinler, güzel memleketimizi görsünler' diyerek, yeni sezonda turizmin iyi geçmesi dileğinde bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 29 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

DHA