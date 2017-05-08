Şehidin eşinden duygulandıran not

ŞIRNAK'ta geçen Nisan ayında şehit düşen ve memleketi Çorum'da toprağa verilen Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün mezarını ziyaret eden eşi Hacer Düzgün, 1 buket çiçek ve 'Gelinliğimle geldim Sedat'ım, kurban olurum sana” yazılı notu mezara bıraktı.

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu geçtiğimiz Nisan ayında şehit düşen ve memleketi Çorum'da toprağa verilen 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ü eşi Hacer Düzgün ve ailesi ziyaret ederek dua etti. Hacer Düzgün, eşinin mezarı başında dua ederek bir buket çiçek ve “Gelinliğimle geldim Sedat'ım, kurban olurum sana” yazılı notu bıraktı. Sedat Düzgün'ün şehit düşmeden 2 ay önce Hacer Düzgün ile resmi nikah kıydığı ve bu yıl Ramazan bayramı sonrasında da düğün yapmayı planladıkları belirtildi.

DHA