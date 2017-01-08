Seyit Tümtürk: Reina teröristine 'Uygur' diyen Veysi Kaynak'a kırgınız

DÜNYA Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı ve Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, Reina katliamını gerçekleştiren terörist için günlerce 'Doğu Türkistanlı' denilerek Uygur Türklerinin suçlandığını, ancak sonunda gerçeğin ortaya çıktığını ve Özbekistan vatandaşı Abdulgadir Masharipov olduğunun açıklandığını söyledi. Teröristin başından beri kesinlikle Uygur Türkü olmadığını söylediklerini belirten Tümtürk, "Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın elinde belge olmadan, soydaşlarımızı ve diasporamızı sorumsuz açıklamasıyla zan altında bırakmasından dolayı üzgün ve kırgınız. Kendisini, uluslararası alanda Doğu Türkistanlılardan, Uygur Türklerinden özür dilemeye ve bu açıklamasını düzeltmeye çağırıyoruz'' dedi.

Seyit Tümtürk, Özbek Abulgadir Masharipov'un 'Ebu Muhammed Horasani' kod adıyla gerçekleştirdiği eylemde Uygur Türk'ü olduğu yolundaki açıklamaların, uluslararası camiada ve Türkiye’deki on binlerce Doğu Türkistanlıyı zan altında bıraktığı ve algı yaratıldığı görüşünü savundu. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın yaptığı açıklamanın ardından ABD, Avrupa ve özellikle Çin ile Türkiye'de bir kısım medyanın Uygur Türklerini hedef tahtasına koyduğuna dikkati çeken Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, şunları söyledi:

''Adalet bakanı Sayın Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısı için verdiği demeçte 'Teröristlerin kimlikleri belli oldu, ama soruşturmanın selameti için açıklamıyoruz' dedi. Hem de saldırıyı gerçekleştiren teröristler orda ölü bulunurken. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Veysi Kaynak ise ortada henüz kesinleşmiş hiç bir bilgi yokken Reina saldırısını gerçekleştiren kişinin Uygur olduğunu televizyondan duyurdu.

Saldırıdan hemen sonra bazı basın kuruluşları, televizyon ve gazetelerinde Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri tabirini kullandı."

"ÖZÜR DİLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın, teröristin Uygur Türkü olduğu açıklamasının yabancı basında da yer aldığını, Avrupa ülkelerinde yaşayan Uygurların bile kötü gösterilip hedef yapıldığını kaydeden Seyit Tümtürk, "Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın elinde belge olmadan, soydaşlarımızı ve diasporamızı sorumsuz açıklamasıyla zan altında bırakmasından dolayı üzgün ve kırgınız. Kendisini, uluslararası alanda Doğu Türkistanlılardan, Uygur Türklerinden özür dilemeye ve bu açıklamasını düzeltmeye çağırıyoruz'' dedi.

Seyit Tümtürk, medyada bazı kişilerin olayı yorumlarken saldırganın etnik kimliği olarak Orta Asya Türk boylarının adlarını teker teker saydığını belirtirken de "Türkiye'de yaşayan Uygur, Kazak, Kırgız , Özbek vatandaşlar böyle bir olaydan dolayı anılmaktan son derece rahatsızlar ve tedirginler" dedi. Bu terörist gibi kişilerin her toplumdan çıkabileceğini, 'suçlu kişi vardır, suçlu millet yoktur' diyerek olaya yaklaşılması gerektiğini belirten Tümtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz darbe girişiminde bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içip büyüyen, hatta devletin imkanları ile yetişip çok yüksek mertebelere kadar yükselmiş kimselerin içinden de aklını kiraya vermiş, beyni yıkanmış sütü bozuk hainlerin çıktığına şahit olmadık mı Dolayısı ile Reina canisinin kimliği Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen değil, azılı bir teröristtir. Biz şimdi teröristin kişisel kimliği detayında debelenirken olayın görünmeyen ama asıl organizatörlerini sorgulamaktan aciz kalırsak, karanlık odaklar muradına ermiş olurlar."

DHA'YA TEŞEKKÜR

Seyit Tümtürk, daha önce Reina saldırısını gerçekleştiren teröristin Doğu Türkistanlı ve Uygur Türkü olmadığına yönelik açıklamasının DHA'da yer aldığını da hatırlattı. Bu açıklama ve uyarılarına karşın teröristin Uygur Türkü olduğunun da ısrar eden medya kuruluşları hakkında hukuki yollara gideceklerini belirten Tümtürk, "Teröristin Uygur Türkü olmadığı konusundaki iddialarımıza medyada sadece DHA yer verdi. Bu nedenle Doğu Türkistanlılar Uygur Türkleri ve diaspora adına DHA'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

DHA