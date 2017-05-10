Sierra Leoneli Bakan mülteci çıktı

SİERRA Leone Enformasyon ve İletişim Bakanı Muhammed Bangura, Türkiye ile işbirliği arayışları çerçevesinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'yı ziyaret etti. Yıllar önce ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmacı olarak geldiğini anlatan Bakan Bangura, 'Türkiye bana kapılarını açıp, mülteci statüsü tanımasaydı iyi bir eğitim alıp ülkeme Bakan olarak dönmem mümkün değildi' diye konuştu.

Resmi bir ziyaret için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak Türkiye'de bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'ya eşlik eden Enformasyon ve İletişim Bakanı Muhammed Bangura, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'yı makamında ziyaret etti. Türkiye ile sarsılmaz bağları olduğunu aktaran konuk Bakan, 90'lı yıllarda, ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını, Türkiye kendisine mülteci statüsü vermeseydi iyi bir eğitim alması ve dolayısıyla da Bakan olmasının mümkün olamayacağını anlattı. Bangura, Türkiye'nin Suriyeli milyonlarca insana kucak açmasının bugün tüm dünyaya şaşırtıcı geldiğini oysa bu durumun kendisi için tanıdık olduğunu belirterek 'Suriyeli mültecileri ağırlamak Türk insanının sıcakkanlılığının tipik bir örneği. Türk insanının kardeşliği olmasaydı, bana burada kalacak yer, yiyecek ve kıyafet, kısacası bir şans vermeseydiniz bugün burada olamazdım' diye konuştu.

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine Türk halkının verdiği tepkiyi de yadırgamadığını belirten Bangura 'FETÖ dünya üzerinde çok geniş bir ağa sahip. Bunlar çok kötü niyetli kişiler. Benim ülkemde de okullar açıp, insanları kandırmaya çalıştılar. Gerçekler ortaya çıkınca o okulları kapattık. Türk insanın demokratik değerlere sahip çıkışını destekliyoruz.' İfadelerini kullandı.

Sierra Leone'de iletişim alanında yaşanan sıkıntılara dikkat çeken konuk Bakan, BYEGM'nin kurumsal deneyimlerinden faydalanmak istediklerini belirtti.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca da Türk insanının pek çok Batılı devletin aksine çıkar gözetmeden bütün dünya halklarına dostluk duygularıyla bağlı olduğunu ifade ederek, Sierra Leone'ye medya konusunda istedikleri her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ziyaret sonrasında konuğu olan Bakan Bangura ve Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın Halkla İlişkiler Danışmanı Sheriff Mahmud Ismail'e 15 Temmuz gecesi bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarlarından düşen mermer parçaları ile hazırlanan yeni yıl kartlarını hediye eden Akarca, konuklarına “Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardırö sözünü hatırlatarak Türkiye ile Afrika'nın dostluğunun göstergesi olarak Türk kahvesi fincan takımı da takdim etti.

DHA