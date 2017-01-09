Sivaslıların kar sevinci

SİVAS'ta uzun bir aradan sonra gece etkili olan kar yağışı kent sakinlerini mutlu etti. Okulun tatil olmasını fırsat bilen çocuklar da gönüllerince eğlendi.

Ülkenin birçok yerini etkisine almasına rağmen, Sivas'ta uzun aradan sonra bugün görülen kar yağışı sevinçle karşılandı. Sabah kent merkezini beyaza bürüyen kar, eğlenceye dönüştü. Kentin bir çok noktasında esnaf dükkanlarının önlerini birbirinden farklı kardan adamlar ile süsledi. Aydoğan Caddesi üzerinde boyu yaklaşık 3 metreyi bulan kardan adam çevredekilerin dikkatini çekti. Kardan adamı arkadaşlarıyla yapan fırın işletmecisi Levent Karabulut, kar yağışının kente yakıştığını belirterek, "Kar biraz geç geldi ama iyi oldu. Arkadaşlarımızla 2.5 saat uğraşıp kardan adamı yaptık. Görenler durup çektiriyor. Bizim için de iyi bir eğlence oldu" dedi. Bir mobilya dükkanı ise, mağazanın hemen önüne kardan kanepe yaptı. Mağaza çalışanı Mustafa Kılıç, kendi işlerine uygun bir çalışma yapmak istediklerini ve ilgi çektiğini söyledi.

Kar nedeni ile okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar da gönüllerince eğlendi. Buldukları kızak, naylon poşet gibi malzemelerle kayak keyfi yapan çocuklar, kar topu oynayıp kardan adam yapmayı da ihmal etmedi.

DHA