Sivas'ta bir tehlikeli yıkım daha

SİVAS'ta çürük çıktığı için yeniden yapılmak üzere yıkım kararı alınan Vakıflar İş Hanının yıkımı sırasında, tehlikeli anlar yaşandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesindeki, kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Vakıflar İş Han'nın yeniden yapılmak üzere yakım çalışmaları başladı. Bir firmaya ihaleyle verilen ve kat kat yıkılması planlanan binada, iş makinesinin yine alttan kolon kırma yöntemini kullanması, tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu.

Tarihi Taşhan'ın 15 metre yakınında bulunan binanın bir bölümü, yıkım sırasında çöktü. Kolonların bir kısmı da esnedi. Çevredeki vatandaşlar, yıkım çalışmasını merak ve endişeli gözlerle izledi. Şans eseri ana taşıyıcı kolonların sabit kalması binanın Taşhan üzerine yıkılmasını engelledi. Çevredekiler, bu anları meraklı gözlerle takip etti.

Daha önce de kentteki eski Numune Hastanesi binasının alttan kolon kesmek suretiyle komple yıkılması sırasında korkulu anlar yaşanmıştı.

DHA