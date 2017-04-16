Tansu Çiller oyunu kullandı

ESKİ Başbakanlardan Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller, oyunu Sarıyer Yeniköy İlkokulu'nda kullandı. Saat 12.00'da oyunu kullanacağı okula gelen Çiller, okul kapısında bir süre engelle vatandaşların girmesini bekledi. 2295 no'lu sandıkta önce kendisi sonra eşi Özer Uçuran Çiller oyunu kullandı. Sandık görevlileriyle çekildikten basın mensuplarına referanduma ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı.



ÇİLLER: HEPİMİZ O KARARA SAYGILI OLACAĞIZ

Tansu Çiller, 'Evet, bugün milletimiz bir karar verecek. Sonra hepimiz o karara saygılı olacağız. O durumdayız. İnşallah hayırlı olsun herşey' diye konuştu. Çiller çifti daha sonra okuldan ayrıldı.

'DAHA İYİ ŞARTLARDA BİR OKUL İSTEDİM. KİMSE KAALE ALMADI'

Öte yandan referandumda oy kullanmak için gelen bazı engelli vatandaşlar ise zorluklar içinde oyunu kullandı. Okuldaki görevli polisler ile oy kullanmaya gelenlerin yardımıyla sandık başına tekerlekli sandalye ile giden Akif Soğancılar, oyunu kendisinin sandığa atacağını söyledi. Bunun üzerine sandığın önüne yaklaştırılmasıyla oyunu atan, Soğancılar, yine görevlilerin yardımıyla merdivenlerden indirildi. Soğancılar, 'Daha iyi şartlarda bir okul istedim. Dilekçemi de verdim. Ama hiç kimse kaale almamış. Beni birinci kata vermişler. İyi yine bodrum katına vermemişler. Bakın kaçtane özürlü çıktı buraya. Burası kolay bir okul değil. Onun için ben sıkıntı duydum. Beni bu duruma düşürenlerde sıkıntı duysunlar diliyorum' diye konuştu.

İZZETTİN DOĞAN: HALKIN DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA İÇ GÜDÜSÜ NE KADAR GÜÇLÜ ONU GÖRECEĞİZ

Tansu Çiller ile aynı sandıkta oy kullanan Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan da, referandumun sonucunun herhalükarda çok önemli olacağını belirtti. Doğan, 'Bana göre halkın demokrasiye sahip çıkma iç güdüsü ne kadar güçlü onu göreceğiz aslında. İnşallah Türkiye için hayırlı olur. Türkiye'nin barışa ihtiyacı var. Daha gelişmiş, müreffeh, çoluk çocuğunun yarınından emin olacağı bir Türkiye'yi bu anayasal düzenle gerçekleştirebileceksek ve bu anayasa halkın nazarında, bugünkü değerlendirmeyle bu sonucu verebilecekse, göreceğiz. İnşallah iyi olur' diye konuştu.

DHA