Tekne arıza yapınca yakalandılar

BODRUM'da, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçme hazırlığındaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 18 kaçak ve 5 Türk organizatör, tekne arıza yapınca jandarma tarafından yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece Yalı Mahallesi Kızılağaç Mevkisi'nde kaçkalar olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine saat 01.00 sıralarında bölgeye giden jandarma ekipleri, Afganistan uyruklu 8'i çocuk, 5'i kadın toplam 18 kaçak ile organizatör oldukları ileri sürülen Türk vatandaşları M.İ., M.B., A.Ç., Ş.A., ve K.T.'yi makilik alanda yakaladı. Kaçakların jandarmadaki ifadelerinden, organizatörlerle kendilerini yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na götürmeleri için kişi başına 700 dolara anlaştıkları, ancak gece binecekleri tekne arıza yapınca denize açılamadıkları ortaya çıktı. Kaçakların, otellerine dönmeyi beklerken de saklandıkları makilikte yakalandıkları anlaşıldı. Kaçakları otellerine götüreceği belirlenen plakaları sökülmüş iki otomobile de el konuldu. Gözaltına alınan 5 Türk organizatör bugün adliyeye sevk edildi, M.İ. ve M.B. tutuklanırken, diğer üçü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yakalanan Afgan mültecilerle ilgili ise yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.

DHA