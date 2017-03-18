Tekstilciler bornozla zeybek oynadı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Babadağ İlçesi'nde düzenlenen 6'ıncı Dünya Havlu ve Bornoz Festivali'nin lansmanında, tekstilciler giydikleri turkuaz rengi bornozlarla zeybek oynadı.

Denizli'nin tekstil ve dokumacılığıyla ünlü Babadağ İlçesi'nde, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Dünya Türk Havlu ve Bornoz Festivali'nin lansmanı yapıldı. Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği'nin (DETGİS) koordinatörlüğünde yapılan etkinlikte, ilçe merkezinde bulunan bölge, balonlarla süslenerek panayır alanına çevrildi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği lansmanda, Denizli havlusu ve bornozu sergilendi. Festivale katılanlar, yöreye özgü lezzetleri de tatma fırsatı yakaladı.

BORNOZLARLA ZEYBEK

Lansmanda oluşturulan eğlenceli atmosferde sanayiciler ise alana gelenleri turkuaz renkli bornozlarıyla karşıladı. Festivale katılan Vali Ahmet Altıparmak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan'a da bornoz giydirildi. Denizlili Sanayiciler, efe kostümleri yerine sahneye bornozlarıyla çıkarak zeybek oynadı. Vatandaşlar ise çalınan eğlenceli şarkı ve türküler eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

DETGİS Başkanı Mustafa Koltuksuz, Denizli'nin 2 milyar dolarlık üretim yaptığını, bunun yüzde 60'ını ihraç ettiğini, dünyanın pek çok noktasında tekstil ürünleri pazarladığını söyledi. Koltuksuz, Türkiye'de üretilen her üç havlunun ikisinin, dört bornozdan üçünün kentte üretildiğini vurguladı. Denizli olarak havlunun değerini çok iyi bildiklerini ifade eden Koltuksuz, "Bu organizasyona ilk başlarken amacımız Türk havlu ve bornozunu dünya çapında tanıtmaktı. Bugün tezgah sesinin gelmeye devam ettiği Babadağ İlçesi'nde bu organizasyonu yapıyoruz. Panayır havasında geçen bir festival oldu. Markalaşmanın değerini bilmeyen yok. Türk hamamı ve Türk lokumundan sonra üçüncü bir emtia sadece Türk havlusu var. Bu ürünü bütün dünyaya yaymak için bu organizasyonu düzenledik. İlerleyen yıllarda kentin farklı noktalarında düzenleyerek markalaşma anlamında çok daha fazla kazanımlar elde etmek istiyoruz. Türk havlusunun ulaşmadığı birkaç ülke kaldı. Onlara da Denizli havlusunu ulaştırmak istiyoruz" dedi.

Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı Selim Kasapoğlu ise, organizasyonun Denizli'nin tanıtımına önem veren etkinlikler olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yıllarda bütün halkımızın sahip çıktığı bir organizasyon olur. Bu organizasyon umut ediyorum, kentin marka değerine katkı sağlar. Daha ilerisinde de Milano'da Paris'te, New-York'ta Dünya Türk Havlu Bornoz Festivalini kutlamayı görmek istiyoruz" diye konuştu.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Protokol üyeleri ve sanayiciler daha sonra bornozlarıyla birlikte festivalin kortej yürüyüşünü gerçekleştirdi. Protokol üyeleri ve işadamlarına, sarı renkli bornozlar giyen ortaokul öğrencilerinden oluşan bando takımı eşlik etti. Kortej yürüyüşünün ardından festivalin lansmanı sona erdi. Festival kent merkezinde 25 Mart'ta düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

DHA