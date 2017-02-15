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Bursa Haberi: Terör örgütü propagandası yapan 'sahte mele' gözaltına alındı

Terör örgütü propagandası yapan 'sahte mele' gözaltına alındı
16:3215 Şubat 2017
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Terör örgütü propagandası yapan 'sahte mele' gözaltına alındı
Terör örgütü propagandası yapan 'sahte mele' gözaltına alındı

BURSA’da kendisini ‘Mele’ olarak adlandırılan Kürt din alimi olarak tanıtıp cami çıkışlarında, ‘Dini sohbet var’ diyerek çok sayıda kişiyi  evine davet edip referandumda 'hayır' oyu kullanmaları konusunda telkinde bulunduğu öne sürülen 51 yaşındaki A.E. jandarma tarafından gözaltına alındı. 
Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde A.E.’nin kendisini 'mele' olarak tanıtıp sohbetler düzenlediği ihbarı üzerine Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda sabah saatlerinde Jandarma Özel Harekat Timleri’nin de katıldığı operasyonla A.E. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda terör örgütü PKK’nın simgesi olan bezler, örgütsel doküman ve PKK'lı yöneticilerinin görüntülü mesajları ile çatışmalarda ölenlere ait ele geçirildi. E.A.’nın cami çıkışlarında, 'dini sohbet var’ diyerek evine davet ettiği kişilere terör örgütü PKK propagandasını yaparak, örgüte ait dokümanlar dağıttıktan sonra referandumda 'hayır' oyu kullanmaları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakalanma yıldönümünde eylemler yapılması konusunda telkinlerde bulunduğu öne sürüldü. 
E.A. hakkında 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan soruşturmaya devam ediliyor.

DHA

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