THY iç hat seferlerini durdurdu

İSTANBUL’DA öğleden sonra etkisini artıran yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları saat 24.00’a kadar tüm iç hat seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda pist ve apronda görüş mesafesi düşerken uçuşlarda saatlerce süren gecikmeler meydana geldi. Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş güvenliğini sağlamak için yüzlerce seferini iptal ederken, DHMİ yetkilileri ise kar nedeniyle kapanan pistleri açmak için yoğun çaba harcıyor.

Kar yağışının devam etmesi ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı Türk Hava Yolları gece 24.00’a kadar tüm iç hat seferlerini durdurduğunu açıkladı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Atatürk çıkışlı ve varışlı bugün 24’e kadar olan İÇ HAT seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir.”

DHA