Trabzonspor’da kadro değişiyor

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, hafta sonu oynanacak Adanaspor maçında kadroda değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçını kazanamayan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, ligin 30'uncu haftasında oynanan Kayserispor maçında cezalı duruma düşen Uğur Demirok'un yokluğunda savunma kurgusunda Yanal'ın, Medjani'ye görev vermesi bekleniyor.

OKAY VE CASTİLLO 11'E

Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Okay Yokuşlu'nun da Adanaspor karşılaşmasında 11'de görev alabileceği kaydedildi. Son iki haftada forvet oyuncuları Dame N'Doye ve Hugo Rodallega ikilisine birlikte şans tanıyan deneyimli teknik adamın, çift forvetli sistemden de vazgeçerek yedek soyundurduğu Fabian Castillo'ya da yeniden ilk 11'de şans tanıyabileceği bildirildi.

RODALLEGA N'DOYE'U YAKALADI

Bu arada, Trabzonspor'da devre arasında Akhisar Belediyespor'dan transfer edilen forvet oyuncusu Hugo Rodallega, bordo mavili forma altında Dame N'Doye'nin ligdeki gol sayısını yakaladı. Ligde 23 maçta 1674 dakika sahada kalan N'Doye 5 gol kaydederken, Trabzonspor forması ile ligde 11 maçta 719 dakika süre alan Rodallega ise 5 gole ulaştı. Ayrıca Kolombiyalı oyuncu Akhisar Belediyespor'da da ligin ilk yarısında 4 gol kaydetmişti.

DHA