TÜPRAŞ işçileri, 'tam gün iş başı yapmama' eylemine başladı

PETROL-İş Sendikası ile işveren arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle eylem yapan TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi'nde çalışan işçiler bu sabah işbaşı yapmadı. TÜPRAŞ Rafinerisi önünde basın açıklaması yapan Petrol İş Sendikası Kırıkkale Şubesi Başkanı Recep Sefer, sonuna kadar direneceklerini söyledi.

17 Nisan'dan itibaren çeşitli zamanlarda yarım gün eylem yapan işçiler, bugün 6'ncı eylemlerini tam güne çıkardı. Rafineri girişinde davul- zurna eşliğinde toplanan yaklaşık 700 işçi, halaylar çekerek işbaşı yapmadı. İşçilere hitaben konuşma yapan Petrol-iş Sendikası Şube Başkanı Recep Sefer, 'TÜPRAŞ işvereninin sözleşme yürürlük süresi, çalışma sistemi, vardiya düzeni ve özel mazeret izinleri gibi konularda ısrarcı olması nedeniyle sözleşme süreci tıkanmıştır' dedi. Konuşması sık sık syloganlarla kesilen Recep sefer şöyle devam etti:'

'İşveren, Toplu İş Sözleşmesi yürürlük süresinin 3 yıla çıkarılmasını, yılda 8 işgününe kadar verilen ücretli mazeret izinlerinin kaldırılmasını istemektedir. Vardiyalılar için haftalık çalışma süresinin 40 saatten 42 saate çıkarılması talep edilmektedir. Önceki haftalarda bu teklife karşı farklı günlerde düzenlediğimiz eylemlerle tepkimizi göstermiş ve işverene uyarılarda bulunmuştuk. Ancak işveren, işçinin sesine kulak tıkamış ve 18 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen resmi arabulucu toplantısında da aynı uzlaşmaz tavrını sürdürmüştür. İdari maddelerde işverenin yaklaşımı, toplu iş sözleşmesi müzakeresini tıkamıştır.'

DHA