Türkiye, Twitter'da 'yasaklama şampiyonu' oldu

Türkiye, sosyal medyanın başını çeken paylaşım sitelerinden Twitter'da, 'yasaklama şampiyonu' oldu. Listede Türkiye'yi, Fransa, Rusya, Almanya ve Endonezya izledi.

Twitter, bu yıl onuncusunu yayınladığı ve geçtiğimiz yıla dönük Şeffaflık Raporu'nda, Türkiye'nin en çok hesap kapatılması isteğinde bulunan ülkeler içinde başı çektiğini, son 6 ay içinde Türkiye'den 3 bin 76 hesabın kapatılması için Twitter'a başvuru yapıldığını açıkladı. Bu başvuruların 2 bin 232'sinin hükümet organları, polis ile başka kurumlar ve kişilerden, 844'ünün de mahkemeler aracılığıyla yapıldığı belirtildi. Sosyal medya ortamında paylaşılan mesajlara ilişkin de Twitter'a 8 bin 417 hesaba ilişkin rapor iletildi. Raporda Türkiye'den başvurular uyarınca 290 hesabın kapatıldığı, 489 Twitter mesajının da silindiği belirtildi.

Türkiye'den Twitter'da paylaşılan 1368 ayrı mesajın silinmesi isteminde bulunduğu, bunlardan 414'ünün uygun görülerek sosyal medya paylaşımından silindiği de belirtildi. Silinen içeriklerin terör saldırıları, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrası yaşanan ve şiddet yansıtan olduğu belirtildi.

Twitter'in raporunda dünya genelinde toplam 13 bin 022 hesaba yasak getirilmesi istendiği belirtilirken, Türkiye'den gelen hesap kapatma başvurularında rekor bir artış olduğu vurgulandı.

Sosyal medya kullanıcılarının hesaplarının kapatılması isteminde Türkiye'yi 1334 başvuru ile Fransa izlerken, Rusya 522, Almanya 236, Endonezya 176, ABD 102, Hindistan 97, Japonya 82, İngiltere de 66 kullanıcı hesabının yasaklanması için Twitter'a başvuruda bulundu.



DHA