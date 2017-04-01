Uluslararası ulaşım sektörü, Mayıs ayında Intertraffic İstanbul 2017'de buluşuyor

INTERTRAFFIC İstanbul 9. Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı, 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde 90'dan fazla ülkeden ziyaretçi ve 200 firmanın katılımı ile gerçekleşecek. UBM NTSR tarafından düzenlenen Intertraffic İstanbul, akıllı ulaşım sistemleri, trafik güvenliği, trafik yönetimi ve planlaması, park sistemleri, ulaşım altyapı sistemleri alanında faaliyet gösteren sektör profesyonellerinin 3 gün boyunca uluslararası bağlantılar kurmasına olanak sağlayacak.

Intertraffic İstanbul 2017'yi, başta T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Özel İdareler, Belediyeler, Müteahhit, Proje ve Danışmanlık Firmaları ve ulaştırma alanında faaliyet gösteren tüm üreticiler katılacaklar.

Intertraffic İstanbul'un, Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren ve stratejik konumu ile bölgesinde ticaretin merkezi olan İstanbul'da iki yılda bir düzenlendiğini ifade eden Intertraffic İstanbul Proje Müdürü Buket Ilıcalı Soytürk, "Ulaşım sektörünü 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul'da buluşturuyoruz. Başta Avrupa, Asya, Balkan ve Körfez ülkeleri pazarlarına ulaşmak isteyen sektör profesyonelleri, Türkiye'nin ulaşım ile ilgili uluslararası tek organizasyonu Intertraffic İstanbul 2017'de yerlerini alacaklar. Akıllı ulaşım sistemleri, trafik güvenliği, trafik yönetimi ve planlaması, park sistemleri, ulaşım altyapı sistemleri alanında faaliyet gösteren 90'dan fazla ülkeden ziyaretçi ve 200 firmanın fuarımıza katılım sağlamasını bekliyoruz. Sektörün en önemli hedef pazarları arasında yer alan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Rusya, Türki Cumhuriyetleri'nden (özellikle Türkmenistan, Azebaycan ve Kazakistan) önemli bir ziyaretçi katılımı bekliyoruz. Ayrıca, Türkiye'deki dev projelerde imzası bulunan Kore'den önemli firmalar ikili görüşmeler ve yatırımlar yapmak üzere Intertraffic Istanbul'da olacaklar. Ülkemizin yeni işbirlikleri geliştirmek adına hedeflediği Mozambik, Madagaskar ve Tanzanya gibi yeni pazarlardan gelecek ziyaretçilerimiz de sektöre sunacağımız fırsatlar arasında yer alıyor" dedi.

İLK KEZ 'INTERTRAFFİC ISTANBUL İNOVASYON ÖDÜLLERİ' VERİLECEK

Sektörün fuarda yer almasının ve ziyaret etmesinin en önemli nedenlerinden biri de Intertraffic İstanbul'un ulaşıma dair en yeni teknoloji ve hizmetlerin ilk kez sunulduğu bir platform olması. Fuar, bu nedenle 2017 yılında ilk kez 'Intertraffic İstanbul İnovasyon Ödülleri' düzenleyerek sektöre ilham veren yenilikçi projeleri seçecek. Ödüller, fuar kapsamında düzenlenen törenle sahiplerine takdim edilecek.

Fuar ticari işbirlikleri kurulmasına aracılık etmesi ve sektörü en son teknoloji ile buluşturmasının yanında konferans, sempozyum, Interaktif çalıştaylar, sunumlar, yuvarlak masa oturumları gibi zengin içerikli ve kapsamlı etkinliklere de evsahipliği yapacak. Ulaştırma Bakanlığı'nın destekleri ile gerçekleşecek etkinliklerde Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Belediyeler ve özel sektör yer alacak.

'INTERTRAFFİC ISTANBUL 2017'DE MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ ÖN PLANA ÇIKACAK

'Kişisel Mobilite Hizmetleri', 'Özerk – Ortak Sürüş', ' Sürücü Yardım Sistemleri', 'Bağlı Araba Verileri – Hizmetleri' , 'Akıllı Şehirlerde Ulaşım Çözümleri', 'Entegre Biletlendirme ve Akıllı Ödeme Sistemleri' , 'Elektrikli ve Hibrid Araçlar', 'Ekolojik Sürüş', 'Şarj Sistemleri', 'Sürdürülebilir lojistik ve Kentsel Dağıtım' gibi mobilite çözümleri bu yıl fuarda ön plana çıkacak konular arasında yer alıyor.

DHA