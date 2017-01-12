Ünlülerden 'Hayatına sahip çık' kampanyasına destek

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) BAZI sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde son dönemde Türk halkının yaşam standartlarını, kültürlerini ve alışkanlıklarını hedef alan saldırılara karşı 'Hayatına Sahip Çık' adıyla kampanya başlatıldı. Aralarında Ata Demirer, Burcu Esmersoy, Demet Akbağ, Fatih Terim, Hülya Koçyiğit, Kenan İmirzalıoğlu, Mehmet Yaşin, Osman Müftüoğlu gibi isimlerin olduğu iş, spor ve sanat dünyasından çok sayıda isim kampanyaya destek verdi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) veTüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) öncülüğünde, son dönemde Türk halkının yaşam standartlarını, değerlerini, kültürünü ve alışkanlıklarını hedef alan olaylara karşı başlatılan 'Hayatına Sahip Çık' kampanyası, bugün düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, KMD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün katılımıyla bugün Beşiktaş'ta bir restoranda düzenlenen toplantıyla kampanya hakkında bilgi verildi. Ayrıca iş, sanat, spor ve magazin dünyasından ünlü isimler de katıldı

TOPLUMSAL REFAH VE GÜVEN DUYGUSUNUN PEKİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

'Hayatına Sahip Çık' kampanyası için "Toplumsal refah ve güven duygusunu pekiştirmesi ve insanlık dışı saldırıları gerçekleştirenlerin oyunlarına gelinmeyeceğini göstermeyi hedefliyor" denildi.

İSTANBUL'UN MARKA DEĞERİNİN KORUNMASI

Kampanyanın "Türk halkının moralini en yüksek düzeyde tutarak tekrar hayata karışmasına destek olmayı, diğer yandan medeniyetler beşiği İstanbul'un marka değerinin korunmasını" amaçladığı belirtildi.

#HAYATİNASAHİPCİK'

Toplantıda, Ata Demirer, Ayhan Sicimoğlu, Burcu Esmersoy, Demet Akbağ, Dilara Koçak, Ege, Fatih Terim, Gezegen Mehmet, Hülya Koçyiğit, Kenan İmirzalıoğlu, Mehmet Yaşin, Osman Müftüoğlu, Saba Tümer, Şahika Ercümen, Sedef İybar, Taylan Kümeli, Tümer Metin'in "hayatinasahipcik" hashtagiyle; sokakta gezerken, bir restoranda yemek yerken, balık tutarken, sinemaya giderken, parkta dolaşırken çekilen hayatın içinden görüntüleri de paylaşıldı.



DHA