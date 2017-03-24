Yangında mahsur kalan kadınları itfaiye kurtardı

ADANA'da bir apartmanın 8'inci katında çıkan yangında, balkonda mahsur kalan iki kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi Kurttepe Caddesi'ndeki 9 katlı apartmanın 8'inci katında, bugün saat 19.45 sıralarında yangın çıktı. Mutfaktaki buzdolabından kaynaklı elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede daireyi sardı. Bu sırada evde bulunan iki kadın, balkona çıkıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdivenli araç ile 8'inci kattaki dairenin balkonuna ulaşan itfaiye erleri, kadınları aşağı indirdi. Dumandan etkilenen iki kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında daire kullanılmaz hale geldi.

DHA