Yasağı şarkıyla deldiler

İZMİR'de bir grup müzisyen, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenmek istenen ancak, Konak Kaymakamlığı tarafından yasaklanan 'Bir Hayır Festivali'nin yapılacağı saatte meydana gelip, müzik yaptı. Grup içinden "Şaka değil gerçek, memleket hayır diyor", "Bu yasağı koyan kaymakama 1 Nisan şakası" sloganları atıldı.

Önümüzdeki16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için siyasi partiler miting, toplantı, televizyon programları ve reklamlarıyla kampanyalarını sürdürürken, İzmir'de de farklı bir organizasyon yapılacaktı. İzmir Demokrasi Güçleri, 1 Nisan Cumartesi Günü saat 16.00'da, Gündoğdu Meydanı'nda 15 müzik grubunun katılacağı, 'Umudu kesme yurdundan' sloganıyla 'Bir Hayır Festivali' düzenleyecekti. Ancak Konak Kaymakamlığı bu etkinliğin yapılmasına izin vermeyip, yasakladı.

MEYDANA GELDİLER

Kaymakaklığın yasak kararına rağmen bugün saat 16.00'da meydanda toplanan bir grup müzisyen şarkılar çalıp söyledi. Müziği duyarak meydana gelen bazı İzmirliler de müzisyenlerin çalıp söylediği şarkrılara eşlik etti. Grup içinden sık sık "Şaka değil gerçek memleket hayır diyor", "Bu yasağı koyan kaymakama 1 Nisan şakası" sloganları attı.

Festival yasaklanmasaydı 15 müzik grubu katılacak, meydanda iki dev ekran kurulacak ve burada 'hayır' kampanyası video ve şarkıları yayınlanacaktı.

DHA