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Adıyaman Haberi: Yaşlı kadını dolandıran 2 kişi yakalandı

Yaşlı kadını dolandıran 2 kişi yakalandı
21:1721 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Yaşlı kadını dolandıran 2 kişi yakalandı
Yaşlı kadını dolandıran 2 kişi yakalandı

ADIYAMAN'da, telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları yaşlı kadının 2 bin 500 lira ve 135 avro parası ile bir miktar altınını dolandıran 2 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.
Kent merkezinde oturan, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadını arayan 2 kişi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para istedi. Şüpheliler, evine gittikleri kadının 2 bin 500 lira ve 135 avro parası ile 7 cumhuriyet altını, 4 yarım, 13 çeyrek altın ve 1 bileziğini alarak ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polisten yardım istedi. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin H.İ.A. ve M.B. olduğunu belirledi.
Polis, kaldıkları adrese operasyon düzenleyip 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında kadına ait para ve altınlar ele geçirildi.
Para ve altınlar sahibine teslim edilirken, şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA

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