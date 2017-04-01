Yolun karşısına geçmek isterken, kamyonun çarptığı çocuk öldü

KONYA’da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı 5 yaşındaki Furkan Düzeltenli hayatını kaybetti.

Olay saat 14.00 sıralarında Meram İlçesi Hatıp Caddesi’nde meydana geldi. Annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen Furkan Düzeltenli iddiaya göre karşıya geçmek için birden yola indi. Bu sırada Samet D. yönetimindeki 42 BTL 14 plakalı kamyon küçük çocuğa çarptı. Olay yerine çağırılan 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük Furkan’ın öldüğü belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Kaza sonrası kamyonu bırakıp yaya olarak Lalebahçe Polis Merkezi'ne giden sürücü Samet D. gözaltına alındı. Küçük Furkan’ın cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA