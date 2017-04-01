Zehirlenen çakal Lisinia'da tedavi edildi

DENİZLİ'de yavruyken doğada zehirlenmiş halde bulunan çakal, Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde 9 ay tedavi edildi. Sağlığına kavuşan ve vücut gelişimini tamamlayan hayvan, gelecek ay doğaya bırakılacak.

Denizli'de yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarca doğada zehirlenmiş halde bulunan çakal, Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Yavru halde bulunduktan sonra getirildiği merkezde tedavisine başlanan çakal, gelişimini tamamlaması için merkezde tutuldu. Tedavisi tamamlanan çakalın gelecek ay doğaya bırakılacağı belirtildi.

Merkez sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, çakalı bulanların bir süre bakımını yaptığını ancak daha sonra kendilerine getirdiklerini söyledi. Sarıca, "Bulan vatandaş bir süre bakımını yapmış. Zehirlenmiş ve hasta olarak bize geldi. Tedavisini yaptık. Tedaviye olumlu cevap verdi" dedi.

Çakalın yaklaşık 9 ay önce kendilerine geldiğini kaydeden Sarıca, "Bize kurt diye gönderdiler. Çakal olduğunu fark ettik. Burada bakım ve beslenmesini yaptık, hızlı bir gelişim sağladı. Yaşını doldurmak üzere. Buradaki kafesi biraz dar ama o sürekli hareket halinde, kasları gelişti. Büyük olasılıkla önümüzdeki ay Akçaköy'deki Lavanta Deresi'nde doğal hayatına bırakacağız. Oradaki sazlıklarda kendisine çok güzel bir yaşam alanı bulabilir. Orada başka çakallar da var. Şu anda son derece sağlıklı" diye konuştu.

DHA