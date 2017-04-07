Zonguldak’ta İdlib protestosu

ZONGULDAK'ta, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen kimyasal saldırı, basın açıklaması ile protesto edildi.

Memur- Sen Zonguldak İl Temsilciliği'nce Madenci Anıtı'nda yapılan basın açıklamasına 150 kişi katıldı. Kalabalık, 'Ey insanlık Suriye'yi zulümden çocukları ölümden kurtar' yazılı pankart açarken, İdlib'te kimsayal saldırıdan etkilenen çocukların larını taşıdı.

Memur-Sen İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Uslutaş, 4 Nisan'da İdlib'de Esad canisinin ölüm makineleri tarafından kimyasal silahlarla çoğu çocuk 150'nin üzerinde insanın katledildiğini söyledi. Uslutaş şöyle konuştu:

“İdlib ne ilktir, engellemezsek ne de son olacak. Hama'da, Halepçe'de, Halep'te yaptıklarını İdlib'de tekrar ettiler. İnsanlık, Baas rejiminin vahşetini boş gözlerle izledikçe, dünya emperyalizminin ortakları, Avrupa, İngiltere, Amerika, İsrail, İran, Rusya ve Esad, soykırımı da aşan vahşetlerine devam ediyor. Vahşetin üç atlısı İran, Rusya ve Esad üç maymunu oynayan uluslararası toplumdan güç alarak vahşet galerisini büyütüyorlar. Esad'ın yaşaması için kardelenleri kanla suluyorlar. Barış ve huzur güvercinlerini kanatlarından vuruyorlar. Başta Rusya ve İran olmak üzere rejimi destekleyen bütün unsurlar, son kimyasal katliamdan da öncekilerden de Suriye rejimi kadar sorumludur.”

Kalabalık, basın açıklaması ardından bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

DHA