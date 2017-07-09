Son dakika… Kadir Topbaş’tan Adalet Buluşması jesti…

Kadir Topbaş'ın talimatıyla, Maltepe sahilindeki İBB tuvaletleri, Adalet Buluşması'na katılacaklar için 'ücretsiz' hale getirildi.

CHP’nin öncülük ettiği 25 günlük tarihi Adalet Yürüyüşü’nün ‘finali’ olan Adalet Buluşması bugün Maltepe’deki miting alanında gerçekleşiyor. Mitinge bir buçuk milyon kişinin katılması bekleniyor. Mitinge katılmak için yüzbinlerce insan sabah saatlerinden itibaren Maltepe sahilindeki alana gelmeye başladı.

İBB’DEN TUVALET JESTİ

Yüzbinlerce insana hizmet vermesi için, seyyar tuvaletler CHP İl Başkanlığınca alana konuşlandırılmıştı. Bu tuvaletlerin yanı sıra bölgedeki İBB’nin ‘jetonlu tuvaletleri’ de vatandaşların hizmetine sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla alandaki tuvaletler ‘ücretsiz’ hale getirildi.