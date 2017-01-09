Son dakika…. TBMM’de Anayasa alarmı

Yeni Anayasa görüşmeleri saat 14:00'te başlıyor. Saat 13:00'te ise Ankara Barosu ile CHP'liler TBMM önünde protesto gösterisine hazırlanıyor. TBMM ve çevresinde ise eylem alarmı verildi. Meclis önüne TOMA'lar ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeni Anayasa görüşmeleri saat 14:00'te başlıyor. Saat 13:00'te ise Ankara Barosu ile CHP'liler TBMM önünde protesto gösterisine hazırlanıyor. TBMM ve çevresinde ise eylem alarmı verildi. Meclis önüne TOMA'lar ve polis ekipleri sevk edildi.

Yıllardır Türkiye'nin gündemini meşgul eden ve son aylarda hareketlenen yeni anayasa tartışmaları için bugün tarihi bir gün. AKP ve MHP üzerinde anlaştığı ve komisyonda 3 maddesi tırpan yiyen yeni Anayasa paketi için görüşmeler Meclis Genel Kurulu’nda 14.00’te başlıyor. Teklif en az 330 oyla geçerse 2 ya da 23 Nisan’da referandum bekleniyor. En fazla 15 gün sonra paket Meclis’ten çıkarsa Cumhurbaşkanı onayına gidecek. AKP’nin 316 oyu üzerine MHP’den fire olur, 14 eksikle paket kalırsa siyaseti yeni bir gündem bekleyecek. Bu durumda referandum için planlanan tarihte erken seçim gündeme gelebilecek.

MECLİS’TE EYLEM ALARMI

Saat 13:00’te ise Ankara Barosu ve CHP’liler TBMM önünde protesto gösterisine hazırlanıyor. TBMM ve çevresinde ise eylem alarmı verildi. Meclis önüne TOMA’lar ve polis ekipleri sevk edildi.

CHP’Lİ VEKİLLER DESTEĞİ GİTTİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba öncülüğündeki bir grup CHP’li vekil de eyleme katılmak için CHP grup toplantısından çıkarak Meclis kapısına geldi.

POLİS İZİN VERMİYOR

Çevik kuvvet ekipleri, toplanan grupları bulundukları yerlerden uzaklaştırırken, daha önce yapılacağı duyurulan eylemlere polisin izin vermeyeceği öğrenildi. Öte yandan başta CHP Ankara İl Başkanlığı olmak üzere çok sayıda STK, bugün için Meclis Dikmen Kapısı önünde eylem yapılacağını duyurmuştu.