Son dakika…. TBMM’de Anayasa alarmı

Yeni Anayasa görüşmeleri saat 14:00'te başlıyor. Saat 13:00'te ise Barolar Birliği ile CHP'liler TBMM önünde protesto gösterisine hazırlanıyor. TBMM ve çevresinde ise eylem alarmı verildi. Meclis önüne TOMA'lar ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeni Anayasa görüşmeleri saat 14:00'te başlıyor. Saat 13:00'te ise Barolar Birliği ile CHP'liler TBMM önünde protesto gösterisine hazırlanıyor. TBMM ve çevresinde ise eylem alarmı verildi. Meclis önüne TOMA'lar ve polis ekipleri sevk edildi.

Yıllardır Türkiye'nin gündemini meşgul eden ve son aylarda hareketlenen yeni anayasa tartışmaları için bugün tarihi bir gün. AKP ve MHP üzerinde anlaştığı ve komisyonda 3 maddesi tırpan yiyen yeni Anayasa paketi için görüşmeler Meclis Genel Kurulu’nda 14.00’te başlıyor. Teklif en az 330 oyla geçerse 2 ya da 23 Nisan’da referandum bekleniyor. En fazla 15 gün sonra paket Meclis’ten çıkarsa Cumhurbaşkanı onayına gidecek. AKP’nin 316 oyu üzerine MHP’den fire olur, 14 eksikle paket kalırsa siyaseti yeni bir gündem bekleyecek. Bu durumda referandum için planlanan tarihte erken seçim gündeme gelebilecek.

MECLİS’TE EYLEM ALARMI

Saat 13:00’te ise Barolar Birliği ile CHP’liler TBMM önünde protesto gösterisine hazırlanıyor. TBMM ve çevresinde ise eylem alarmı verildi. Meclis önüne TOMA’lar ve polis ekipleri sevk edildi.