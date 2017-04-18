Son dakika… Tunceli’de helikopter düştü

Tunceli'de hakim ve polisleri taşıyan helikopterle irtibat kesildi. İçerisinde 14 kişinin bulunduğu helikopter için alarm durumu verildi.

Tunceli’de, içerisinde Ovacık İlçesi Hakimi ve güvenlik güçlerinin bulunduğu polis helikopteri radardan kayboldu. Helikopterle irtibat sağlanamıyor. Diyarbakır’dan bir askeri ekip ve 10 kişilik AFAD ekibi, helikopterle Tunceli’ye gönderildi. Helikopterin düştüğü değerlendiriliyor.

Tunceli Valisi Osman Kaymak’ın helikopterin akıbeti konusunda harekat merkezinde bilgi almaya çalıştığı öğrenildi. Helikopterle henüz bir bağlantı kurulumadığı, uçuş güzergâhına güvenlik görevlilerinin çıkarıldığı, çevre köylerdeki vatandaşlardan da helikopterin bulunması

konusunda yardım istendiği bildirildi.