Son depremler: Muğla, Aydın ve İzmir’de hissedilen depremin merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç?

Bodrum, Muğla, Aydın ve İzmir'e hissedilen depremin büyüklüğü ne kadar, merkez üssü neresi? Ege'yi bir kez daha saallayan deprem vatandaşlara panik yaşattı. İşte korkutan depremin detayları ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler bilgisi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 15.00'te, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde Datça açıklarında, yerin 28.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hissedilmedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER