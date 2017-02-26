Sözde Kürdistan bayrağı, İstanbul ve Ankara’da göndere çekildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'daki Mabeyn Köşkü'nde 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Öte yandan, Barzani'nin ziyareti sebebiyle, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asıldığı görüldü. Barzani'ye yakınlığıyla bilinen yayın organı Rûdaw'ın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, 'Kürdistan bayrağı ilk kez İstanbul'da gönderde' ifadelerini kullandı. Yaşanan bu olay sosyal medyada da tartışmaları beraberinde getirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'daki Mabeyn Köşkü'nde 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Öte yandan, Barzani'nin ziyareti sebebiyle, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asıldığı görüldü. Barzani'ye yakınlığıyla bilinen yayın organı Rûdaw'ın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, 'Kürdistan bayrağı ilk kez İstanbul'da gönderde' ifadelerini kullandı. Yaşanan bu olay sosyal medyada da tartışmaları beraberinde getirdi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a geldi. Saat 15.30’da özel uçağıyla beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Havalimanına inen Barzani’yi Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı. Yaklaşık bir saat Devlet Konukevinde kalan Mesut Barzani, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Mabeyn Köşk’üne gitmek üzere havalimanından ayrıldı. Bu arada Devlet Konukevi’nin önündeki bayrak direklerinde Türk ve Irak bayraklarının yanısıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının da asıldığı görüldü.

Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw’ın mubahiri Rawin Sterk, Atatürk Havalimanı'nda ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ilk kez Kürdistan Bayrağı'nın göndere çekildiğini söyledi.

Rûdaw’ın sosyal medya hesabından, yapılan paylaşımlar şu şekilde