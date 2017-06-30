TSK Afrin bölgesinden taciz ateşine karşılık verdi

Hatay’nı Hassa İlçesi’nde Suriye sınırındaki Gökhan Hudut Karakolu’na, PKK/PYD/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.
Saat 11.00 sıralarında Afrin bölgesinde bulunan Akbez Demiryolu Tüneli girişi mevkiinden, Gökhan Hudut Karakolu’na hafif silahlarla taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine Gökhan Hudut Karakolu’ndan taciz ateşi açılan bölgeye top atışı yapılarak karşılık verildi
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
DERECİK’TE DE PKK HEDEFLERİNE TOP ATIŞI
Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi’ndeki Hudut Alayı’ndan, Irak sınırıdaki Balkaya dağlarının bulunduğu alanlar yoğun top atışına tutuldu.
Hakkari’nin Irak sınırında bulunan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi’ndeki 34’üncü Hudut Alay Komutanlığı’nda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belirlenen PKK’nın Kuzey Irak tarafındaki Basyan bölgesine yoğun top atışı yapıldı.15 dakika süren top atışlarının yapıldığı Hudat Alayında dumanların yükseldiği görüldü. DHA