Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Taksim Meydanı’nda yumurta pişirdiler

İstanbul'da aşırı sıcak hava insanlar kadar hayvanları da etkilendi. Taksim'de aşırı sıcaklardan bunalan bir çok İstanbullu Gezi Parkı'nda yatmayı tercih ederken, İstiklal Caddesi'nde yürüyenler de gölgeden ayrılmadı.

17:211 Temmuz 2017
Gündem
Taksim Meydanı’nda yumurta pişirdiler
İstanbul'da aşırı sıcak hava insanlar kadar hayvanları da etkilendi. Taksim'de aşırı sıcaklardan bunalan bir çok İstanbullu Gezi Parkı'nda yatmayı tercih ederken, İstiklal Caddesi'nde yürüyenler de gölgeden ayrılmadı.

İstanbul’da öğle saatlerinde sıcaklık 37 dereceyi geçti. Tuzla’da sıcaklık 37,8 derece olarak ölçüldü. Meydandaki termometrenin 43 dereceyi gösterdiği Taksim’de aşırı sıcaktan bunalanlar Gezi Parkı’nda ağaçların altında yatarak serinledi. Aşırı sıcak insanlar kadar hayvanları da etkiledi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Taksim Meydanı’ndaki güvercinler havuzlardan su içerek serinledi. Kedi ve köpekler de gölgeden dışarı çıkmadı. İstiklal Caddesi’nden yürüyenler ise gölgeden ayrılmadı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Bazı vatandaşlar sıcaklığı anlatmak için Taksim Meydanı’nda yumurta kırdı. Asfalttaki sıcaklıkla yumurtanın bile piştiğini belirten esnaf, meydanda yumurta kırarak deney yaptı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Dışarıya çıkması gerekenler ise su şişelerini bir an olsun yanından ayırmadı. Bazı turistlerin de şemsiye ile gezdiği görüldü. DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar