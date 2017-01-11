TBMM’de Anayasa görüşmeleri devam ediyor

TBMM'de Anayasa Değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. Meclis'te 1. ve 2. maddelerin kabul edilmesinin ardından bugün, değişiklik teklinin diğer maddeleri görüşülüp oylanacak. Teklifin 1. ve 2. maddesi 347 'evet' oyu ile kabul edilmişti.

TBMM'de Anayasa Değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. Meclis'te 1. ve 2. maddelerin kabul edilmesinin ardından bugün, değişiklik teklinin diğer maddeleri görüşülüp oylanacak. Teklifin 1. ve 2. maddesi 347 'evet' oyu ile kabul edilmişti.

Anayasa değişikliği maddelerinin görüşülmesine devam ediliyor. Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi için ilk oylama yapılmıştı. Dün ise Anayasa değişiklik teklinin 1. ve 2. maddeleri kabul edilmişti.

İşte TBMM'de kabul edilen birinci madde

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

Anayasa teklifinin 1. Maddesi oylamasında 347 kabul oyu çıktı. Oylamaya 484 milletvekili katıldı. Kabul 347, ret 132, çekimser 2, boş 2 ve geçersiz 1 oy kullanıldı. Böylece Anayasa’nın yargı yetkisini düzenleyen 9. Maddesindeki ‘bağımsız’ ibaresinden sonra ‘ve tarafsız’ ibaresi eklendi.

NE DEĞİŞTİ?

İlk olmaya göre katılım 4 arttı. Biri MHP diğeri AKP milletvekili bu oylamaya katıldı. Kabul oyu ilkine göre 9 arttı. Ret cephesinden 2 oy, yeni gelen AKP ve MHP’li milletvekili ile birlikte 4 yeni oy kullananlar ile geçersizlerden 3 oy da kabul cephesine geçti.

Kabul edilen ikinci madde

MADDE 2- 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi kabul edildi. Sayımda 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 2 boş ve 1 geçersiz oy çıktı. Kabul edilen maddeye göre; milletvekili sayısı 600’e çıkarılıyor

Görüşülecek olan 3. madde

MADDE 3- 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.