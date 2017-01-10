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TSK’dan “Fırat Kalkanı” açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), “Fırat Kalkanı” operasyonunda 12 noktaya hava harekatı düzenlendiğini ve hedeflerin imha edildiğini duyurdu.
19:5110 Ocak 2017
Gündem
TSK’dan “Fırat Kalkanı” açıklaması!
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), “Fırat Kalkanı” operasyonunda 12 noktaya hava harekatı düzenlendiğini ve hedeflerin imha edildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre “Fırat Kalkanı” operasyonunun 140. gününde gerçekleştirilen hava harekatında Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerindeki hedefler vuruldu. 12 noktaya düzenlenen hava saldırısında 3 barınma yeri, 9 savunma ve silah mevzii imha edildi.

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