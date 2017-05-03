Türkiye’nin bu kızlardan öğrenecek çok şeyi var… İşte o tarihi fotoğraf

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0'lık seriyle yenerek şampiyon oldu. Ve kupa töreni başladı. Buraya kadar her şey normaldi, iki takımdan biri kazanacaktı... Ancak ilk kez öyle olmadı. Bu maçı Türkiye kazandı. Tarihi günde Sarı-lacivertliler kupayı kaldırdı ama rakiplerini onurlandırdı, alkışlattı. İki takım oyuncuları birbirlerine sarılıp kupa önünde poz verdiler. Ve ortaya yıllardır hiç görmediğimiz ancak özlemini çektiğimiz; sporda, siyasette, sokakta, okulda her zaman yaşamak istediğimiz bu fotoğraf çıktı.

Tarihi finalin yaşandığı Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe mutlu sona ulaştı ve 5. kez şampiyon olmayı başardı. Ama bekli de ilk kez ‘gönüllerin şampiyonu’ sözü gerçek oldu. Kupayı iki takım oyunları birlikte kaldırdı. Fenerbahçeli kızlar Galatasaraylıları alkışlattı ve birbirlerine sarılıp gülümseyerek kupa önünde poz verdiler.

Galatasaray’la kadın voleybolunda ilk kez şampiyonluk mücadelesi veren Sarı Melekler sezonu çifte kupayla kapattı. Daha önce Türkiye Kupası’nı müzesine taşıyan Kanarya, final serisinin üç maçında da ezeli rakibini set vermeden yenmeyi başardı. Yarı finalde Eczacıbaşı Vitra’yı altın setteki mucizevi geri dönüşle eleyen Sarı Melekler, normal sezonun lideri Vakıfbank’ı geçerek sezonun sürprizine imza atan Galatasaray karşısında hiç zorlanmadı.