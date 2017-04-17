Türkiye’nin dört bir yanında referandum sonuçları protesto ediliyor

İstanbul başta olmak üzere, Ankara ve İzmir’de vatandaşlar referandum sonuçlarını protesto etmek için sokaklara akın etti. Özellikle, YSK’nın ‘son dakika’ kararı ile mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasıyla birlikte referandumun gölgelendiği ifade edildi.
BAKIRKÖY
İstanbul da protestoların düzenlediği yerlerden birisi de Bakırköy oldu. Bakırköy’de toplanan vatandaşlar “Seni başkan yaptırmayacağız” sloganı attı.
İZMİR BORNOVA’DA 10 GÖZALTI
İzmir Bornova’da hukuksuz seçime karşı hakkını arayanlar gözaltına alındı. YSK’nın tartışmalı son dakika kararı sonrasında yurtta seçim sonuçlarına itirazlar yükselmeye devam ediyor. İzmir’de YSK’yı protesto etmek isteyen 10 vatandaş sivil polisler tarafından yaka paça gözaltına alındı.
İZMİR’DE PROTESTO
İzmir’de vatandaşlar ses çıkararak referandum sonuçlarını protesto ediyor
BEŞİKTAŞ’TA HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Beşiktaş’ta halk tepkilerini dile getirmek için sokağa döküldü.
Beşiktaş Kartal Heykeli önünde bulunan vatandaşlar, seçim sonuçlarını protesto etti. Bir araya gelen yüzlerce kişi referandum sonuçlarını “Hayır kazandık”, “Tek adama hayır” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganlarıyla protesto etti
ANKARA’DA REFERANDUM SONUÇLARI BÖYLE PROTESTO EDİLDİ
ANKARA’DA KUĞULU PARK
Ankara'da ODTÜ'lü öğrenciler “Hayır daha bitmedi yeni başlıyor” sloganı ile yürüdü. ODTÜ kampüsü içerisinde bulunan 5. Yurt önünde toplanan öğrenciler, “Diktatöre teslim olmayacağız” sloganlarıyla 100. Yıl mahallesine yürüdü. Ayrıca Dikmen, Batıkent, Keçiören ve Kuğulu Park’ta da YSK'nın kararına karşı bir araya gelen halk, irili ufaklı protesto eylemlerine başladı.