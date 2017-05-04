Tüyler ürperten dolandırıcılık! İnsanlara ‘adet kanı bile’ içiriyorlar…

Dünyanın en büyük dijital kütüphanesinin internet ortamında yasaklandığı ülkemizde ne yazık ki dolandırıcı din simsarları, büyücüler, medyumlar cirit atıyor. Öyle ki şarlatanlar artık teknolojinin nimetlerinden de faydalanıyor. İnternette artık online büyü hizmeti veren onlarca sahtekar vatandaşları dolandırmak için sıraya girmiş durumda. İşin ilginç yanı ise bu sahtekârlara hiçbir şekilde müdahale edilmemesi... Dünyaca ünlü sitelere hatta Wikipedia'ya bile erişim kapatılırken insanların duygularını istismar eden bu sözde büyücülerin sitelerine kimse dokunmuyor.

Mustafa BÜYÜKSİPAHİ / sozcu.com.tr

Bu sahtekârlar sadece site kurmakla kalmıyor. Sosyal medya hesapları açıyor, profesyonelce tüm imkânları kullanıyor ve online iletişim kurulabilen sitelerde vatandaşları hem maddi yönden hem manevi yönden istismar ediyor. Bu kişilerin akıllara ziyan büyü vaatlerini uluorta duyurması ise o klişe isyan cümlesini hatırlatıyor: “Nerede bu devlet?”

DİJİTAL BÜYÜCÜLER

Yıl 2017. Bilim ve teknoloji çağında tüm ülkeler kıyasıya bir rekabet halindeyken ülkemizde hâlâ büyücü, medyum, sahte hoca çılgınlığı yaşanıyor. Üstelik bu çılgınlık teknolojiyle birleşip dijital büyücülerle ayyuka çıkmış durumdu.

Sosyal medya ve akıllı telefon kullanımının arttığı ülkemizde insanların duygusal boşlukları, inançları, yaşama ve özel hayatlarına dair beklentilerini istismar eden şarlatanlar da çalışma şekillerini çağa uydurmakta gecikmedi.



ESKİ SEVGİLİYİ DÖNDÜRME BÜYÜSÜ!

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de büyü ve benzeri eylemlerle insanlar hem manen hem de madden istismar ediliyor. Sosyal medyada açılan sayısız medyum ve sahte hoca hesabından yapılan paylaşımlarda ücret karşılığı mutluluk vaat ediliyor. Vaatler ise yaşananların ve toplumsal yozlaşmanın boyutunu gözler önüne seriyor. Büyü yaparak birçok şeyi başardığını iddia eden bu şarlatanlar, başta duygusal sorunları ortadan kaldırmayı vaat ediyor.



Elbette bununla kalmıyorlar. Aralarında, eski sevgiliyi veya terk eden eşi döndürmeyi garanti edenlerden, kara büyü ile sevilmeyen başka bir kişiyi mutsuz yaşam sürmeye mahkûm etmeyi vaat edene kadar geniş bir skalaları mevcut.

ÜRÜN PAZARLAR GİBİ PAZARLIYORLAR

Tüm bu inanç istismarcılarının temel özelliği, üstün yeteneklere sahip olmalarını iddia etmeleri. Aralarında ünlü din alimlerinden el aldıklarını ve aslında başarılan her büyü çalışmasının ardında Allah’ın izninin yattığını dile getirerek yaptıkları eylemleri meşru kılmaya çalışanlar da bulunuyor.



Elbette hiçbir işlemi parasız yapmıyorlar. Üstelik sosyal medya hesaplarının yanı sıra profesyonel internet siteleri kurup çalışanlar da var. Bazı sitelerde büyülerin bir ürün pazarlanır gibi profesyonelce sunulduğu ve ayrıntılarla anatıldığı göze çarpıyor.



HESAP SORAN YOK

Bilimden uzak, apaçık inanç ve ruh sağlığı istismarına yönelik dolandırıcılık faaliyetleri sürdüren bu kişilerin çalışmalarını hiçbir kaygı barındırmadan uluorta yapması ise şaşkınlık yaratıyor.



Sahtekârlar, kendilerini ve sözde yeteneklerini duyurup, daha fazla takipçi elde etmekye çalışırken yine kendilerine bazı müşterilerinden gönderildiği iddia edilen çeşitli methiye yazışmalarını paylaşıyor. Peki bu inanç istismarcıları neler vaat ediyor? Aşk büyüsü, bağlama büyüsü, geri getirme büyüsü, geri döndürme büyüsü, evlilik büyüsü, ayırma büyüsü, soğutma büyüsü, canbar büyüsü öncelik taşıyor.

CİNSELLİĞİ BAĞLAMAYI TAAHHÜT EDİYOR

Ancak bazı büyüler var ki insanın kanını donduruyor. Büyüler arasında belki de en sıradan görüneni cinselliği bağlama büyüsü! Sabun büyüsü ise en etkili kara büyülerden biri olarak tanımlanıyor ve sabun büyüsünün insanların sevmedikleri bir kişiye sıkıntılar vermek ve mutlu süren hayatlarını alt üst etmek için kullanıldığı anlatılıyor. Bazı dolandırıcılar da bu büyünün sevilmeyen bir kişinin ölümünü sağlamak için yapıldığını ancak büyücülerin bile bu büyüyü yapmaktan kaçındığını dile getiriyor.

MİDE BULANDIRAN İŞLEM: ‘ADET KANI İÇİRMEK’

Lakin duygu istismarcısı şarlatanlanların söz ettiği ve yaptığı bir büyü var ki tek kelimeyle okuyanları dehşete düşürüyor. ‘Adet kanı büyüsü’ olarak bilinen bu yöntemde bir erkeğe âşık olan kadının adet kanını, bir yolunu bularak evlenmek istediği veya birliktelik yaşamak istediği erkeğin yemeğine ya da içeceğine karıştırması gerekiyor. Bu büyünün sıklıkla yapıldığı ve çok etkili bir yöntem olduğunun paylaşılması ise mide bulandırıyor. Dolandırıcılar sosyal medya hesaplarında insanları ağlarına düşürmek için çoğunlukla ‘alim’, ‘hoca’ gibi uzantılarla sahte isimler kullanıyor. Bazıları ise yüzlerini ve gerçek isimlerini saklama gereği duymayarak güven duygusunu artırmaya çalışıyor.

TACİZCİYE YENİ ZEMİN

İletişim kurmakta çeşitli yöntemler deniyorlar. Online destek verenler bile bulunuyor. Mail yoluyla fiyat tarifesi paylaşanlar, direkt telefon görüşmesi yapanlar ve sosyal medya hesapları üzerinden mesajlaşmak suretiyle iletişim kurma yöntemleri sırasında başı çekiyor. Tüm bunlar Türkiye’de geçmişte yaşanan ve günümüzde yaşanan taciz olaylarını hatırlatıyor. Kendini büyücü, medyum, hoca olarak tanıtan birçok kişinin adının karıştığı ve mahkemeye yansıyan çok sayıda tecavüz ve taciz olayı bulunuyor.

İSLAM İNANCINDA EN BÜYÜK GÜNAH

Büyü, bir insana kötülük yapmak için ayetlerin kullanılması, gelecekten haber verilmesi gibi eylemler İslam inancında en büyük günahlar arasında bulunuyor ve kesin olarak yasaklanıyor. Öyle ki büyü şirkle eşdeğer bir günah olarak tanımlanıyor. Buna karşın sözde din alimlerinin bu tarifsiz kötülükleri para için yapması, yine kendilerini müslüman olarak tanımlayan şahısların da büyü talebinde bulunması toplumdaki cehaletin bir kez daha gözler önüne serilmesini sağlıyor.