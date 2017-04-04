Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yeni anayasada, bankadaki hesaplara el konulacak mı?

Yeni anayasa ile bankadaki hesaplar dondurulabilir, kişi ve kuruluşların mal varlıklarına el konabilir mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu cevapladı.

15:464 Nisan 2017
Gündem
Yeni anayasada, bankadaki hesaplara el konulacak mı?
Yeni anayasa ile bankadaki hesaplar dondurulabilir, kişi ve kuruluşların mal varlıklarına el konabilir mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu cevapladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu:

Yapabilir. Böyle bir yetki var. Banka hesapları dondurulabilir. Sınırlama getirilebilir. Örneğin 50 bin doların üzerinde bankadan para çekilemez ya da maaşınızın ilk yarısını ayın ilk 15 günü diğer yarısını son 15 günde çekebilirsiniz gibi uygulamalar yapılabilir. Bunun yatırımcı üzerindeki etkisi ise olumsuz olur. Şimdiye kadar iç tüketimin artması nedeniyle bir canlanma vardı, büyüme böyle sağlandı. Bu durum sıkıntı yaratır.  Paranın ve kamu harcamalarının kontrolünü sağlayabilir.  Bu kolay kolay yapılmayacak işlerdir, yapılıyorsa yapısal reformlarla birlikte yapılmalı. Keyfi olmamalı. Tek adamın karar alması danışmadan, sosyal taraflara sormadan, Meclis olmadan mutabakat sağlanamaz, büyük sıkıntılar çıkar. Tüm sektörleri ve uluslararası ilişkileri olumsuz etkiler.

İLGİLİ HABERYeni anayasada devlet memurluğu bitecek mi?Yeni anayasada devlet memurluğu bitecek mi?İLGİLİ HABERYeni anayasada kıdem tazminatı kalkacak mı?Yeni anayasada kıdem tazminatı kalkacak mı?İLGİLİ HABERYeni anayasada; yasama, yürütme ve yargı bağımsız olacak mı? Birbirini denetleyebilecek mi?Yeni anayasada; yasama, yürütme ve yargı bağımsız olacak mı? Birbirini denetleyebilecek mi?İLGİLİ HABERYeni anayasada, cumhurbaşkanı icraatından dolayı sorumlu tutulacak mı?Yeni anayasada, cumhurbaşkanı icraatından dolayı sorumlu tutulacak mı?İLGİLİ HABERYeni anayasada, başbakanlık olacak mı ve hükümeti kim, nasıl kuracak?Yeni anayasada, başbakanlık olacak mı ve hükümeti kim, nasıl kuracak?

 

İLGİLİ HABERYeni anayasada, kadın hakları genişleyecek mi?Yeni anayasada, kadın hakları genişleyecek mi?

 

İLGİLİ HABERYeni anayasada, hakimler ve savcılar bağımsız olacak mı?Yeni anayasada, hakimler ve savcılar bağımsız olacak mı?

 

İLGİLİ HABERYeni anayasada memur-emekli maaşı artacak mı?Yeni anayasada memur-emekli maaşı artacak mı?

 

Son güncelleme: 16:2304.04.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar