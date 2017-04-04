Yeni anayasada, bankadaki hesaplara el konulacak mı?

Yeni anayasa ile bankadaki hesaplar dondurulabilir, kişi ve kuruluşların mal varlıklarına el konabilir mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu cevapladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu:

Yapabilir. Böyle bir yetki var. Banka hesapları dondurulabilir. Sınırlama getirilebilir. Örneğin 50 bin doların üzerinde bankadan para çekilemez ya da maaşınızın ilk yarısını ayın ilk 15 günü diğer yarısını son 15 günde çekebilirsiniz gibi uygulamalar yapılabilir. Bunun yatırımcı üzerindeki etkisi ise olumsuz olur. Şimdiye kadar iç tüketimin artması nedeniyle bir canlanma vardı, büyüme böyle sağlandı. Bu durum sıkıntı yaratır. Paranın ve kamu harcamalarının kontrolünü sağlayabilir. Bu kolay kolay yapılmayacak işlerdir, yapılıyorsa yapısal reformlarla birlikte yapılmalı. Keyfi olmamalı. Tek adamın karar alması danışmadan, sosyal taraflara sormadan, Meclis olmadan mutabakat sağlanamaz, büyük sıkıntılar çıkar. Tüm sektörleri ve uluslararası ilişkileri olumsuz etkiler.

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