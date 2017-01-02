Yeni Yıla basın emekçileriyle girdi

2016 yılını hastanelerde hasta, hasta yakını ve sağlık personeli ziyareti ile karşılayan Elif Doğan Türkmen; 2017’nin ilk saatlerinde de basın emekçisi matbaa çalışanlarıyla bir araya geldi.

2016 yılını hastanelerde hasta, hasta yakını ve sağlık personeli ziyareti ile karşılayan Elif Doğan Türkmen; 2017’nin ilk saatlerinde de basın emekçisi matbaa çalışanlarıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Adana Milletvekili Av. Elif Doğan Türkmen, 2017'nin ilk saatlerinde gazetelerin matbaalarını ziyaret ederek, yeni yılı, basın emekçileri ile birlikte karşıladı.

Bir önceki yılbaşı gecesi de Adana'da hastaneleri ziyaret ederek, hasta, hasta yakını ve sağlık personeli bir araya gelen Elif Doğan Türkmen, 2017 yılının ilk saatlerinde de basın emekçileri matbaa çalışanlarını ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Önce Sözcü Gazetesi matbaasını ziyaret eden Elif Doğan Türkmen'e gazetenin Adana temsilcisi Mehmet Serbes eşlik etti. Ardından Hürriyet Gazetesi'nin matbaasında çalışanlarla bir araya geldi. Matbaalarda çalışan basın emekçilerinin meşakkatli bir işle uğraştıklarını ifade eden Elif Doğan Türkmen, “her sabah gazetelerimizi okuyabilmemiz için çocuklarınızdan, ailenizden ayrı, tatil, özel gün demeden her gece sabahlara kadar, çalışıyorsunuz. Emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi. Ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren ve kendisine teşekkür eden basın emekçileri de, çay ikram ettikleri Elif Doğan Türkmen ile uzun uzun sohbet ettiler.