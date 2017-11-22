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Yıldırım: Soçi’de önemli bir karar açıklanacak

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada, 'Soçi Zirvesi'nde Suriye ile ilgili önemli bir karar açıklanacak' dedi.

16:3222 Kasım 2017
Gündem
Yıldırım: Soçi’de önemli bir karar açıklanacak
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada, 'Soçi Zirvesi'nde Suriye ile ilgili önemli bir karar açıklanacak' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’da Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı açıklamada, ‘Soçi Zirvesi’nde Suriye ile ilgili önemli bir karar açıklanacak’ dedi.

“BÖLGENİN KADERİNİ BU BÖLGEDE YAŞAYANLAR BELİRLER”

Başbakan Binali Yıldırım, Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Ayağımıza çelme takmak için her türlü fırsatı değerlendiriyorlar. İstedikleri şey Türkiye edilgen olsun. Bu bölgenin kaderini bu bölgede yaşayanlar belirler, uzaktan gelenler değil” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 16:3322.11.2017
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