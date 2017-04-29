Yolcu otobüsleri alev alev!

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başlayan bir yolcu otobüsünden diğerlerine sıçrayan alevler kısa sürede 6 otobüse ulaştı. Otobüsler alevlere teslim olurken güvenlik personeli 110’u arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede Bursa İtfaiyesi tarafından 10 ekip sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken 6 otobüs kullanılamaz hale geldi, 1 otobüste yangından dolayı hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler yangının kundaklama sonucu çıkma ihtimali üzerinde duruyor.
Hurdaya dönen otobüslerin soğutma çalışmaları tamamlanırken polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.