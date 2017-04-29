Yolcu otobüsleri alev alev!

Bursa'da park halinde bulunan 6 yolcu otobüsü alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre olay gece 01.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında bulunan otobüs park alanında gerçekleşti.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başlayan bir yolcu otobüsünden diğerlerine sıçrayan alevler kısa sürede 6 otobüse ulaştı. Otobüsler alevlere teslim olurken güvenlik personeli 110’u arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede Bursa İtfaiyesi tarafından 10 ekip sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken 6 otobüs kullanılamaz hale geldi, 1 otobüste yangından dolayı hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler yangının kundaklama sonucu çıkma ihtimali üzerinde duruyor.

Hurdaya dönen otobüslerin soğutma çalışmaları tamamlanırken polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.