Yollar kan gölüne döndü!

Karabük, Manisa ve Konya'da meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.

Kaza’nın ilk adresi Karabük’tü.

Bolu istikametine giren otomobil, önündeki düğün konvoyu nedeniyle hızını azaltan TIR’a arkadan çarptı.

Kazada ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki Kemal D. öldü. Sürücü Musa G. ile Satı A. ise yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Satı A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ETRAFA BİRA KUTUSU SAÇILDI

Otomobilden etrafa saçılan çok sayıdaki bira kutusu dikkat çekti. Tedavisi süren sürücü Musa G.’nin yapılan alkol muayenesinde 210 promil alkollü olduğu belirlendi. TIR sürücüsü Alim E. gözaltına alındı.

YARDIM EDERKEN CANINDAN OLDU

Manisa’nın Köprübaşı İlçesi’nde, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada otomobilde bulunan Sevim T. hayatını kaybederken 2’si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından otomobildekilere yardım etmek için traktöründen inen Hasan B. ise plakası belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KONYA’DAKİ KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

Konya’daysa Aksaray istikametine seyir halinde olan Davut K. idaresindeki otomobil ile merkez istikametine gelen Abdullah H. idaresindeki otomobil, kavşak içerisinde çarpıştı.

Kazada, her iki otomobilde bulanan 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. AJANSLAR