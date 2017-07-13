Yürek yakan doğum günü

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırısında 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer şehit oldu. Şehit eşi Burcu Demirer, babası şehit olduğunda 3 aylık olan oğlu Arda Çağan'ı, babasının mezarı başına götürerek ilk doğum gününü buruk şekilde kutladı.

Geçen yıl 5 Ekim’de Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’ndeki Karakuzu Jandarma Karakolu yol kontrol noktasına PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu, evli ve 1 çocuk babası Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer şehit oldu. Babası şehit olduğunda 3 aylık olan Arda Çağan Demirer bir yaşına bastı. Burcu Demirer, ilk yaşgününde oğlu Arda Çağan’ı yanına alarak doğum günü pastasıyla birlikte Gürgentepe İlçesi’ne bağlı Ağızlar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında olan şehit eşinin mezarına gitti.

Üzerlerinde şehit Demirer’le birlikte çektirdikleri aile fotoğrafının basılı olduğu tişörtler giyen anne ve oğlu görenlerin de yüreklerini sızlattı. Mezar başında çocuğunun ilk doğum günü pastasını kesen Burcu Demirer’i, ailesi ve yakınları da yalnız bırakmadı. Burcu Demirer, eşinin mezarı başında oldukça duygulanırken, küçük Arda çağan ise hiçbir şeyden habersiz oyun oynadı. DHA