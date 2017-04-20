Barcelona – Juventus maç özeti izle: Juventus, Barcelona mucizesine son verdi!

Barcelona mucizesi Juventus karşısında kayboldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona, Juventus ile 0-0 berabere kalınca turnuvaya veda etti. İlk maçta 3-0 yenildiği Juventus karşısında Barcelona seyircisi takımından bir mucize skor daha bekliyordu fakat istenen ve beklenen olmadı. Juventus, ilk maçtaki skor avantajını iyi korudu ve rakibine şans tanımadı. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. İşte Barcelona - Juventus maç özeti...

Barcelona, Juventus ile 3-0’ın rövanşında dün akşam karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Barcelona ile Juventus 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 3-0 kazanan Juventus yarı finale kalan takım oldu. Barcelona’nın bir önceki turda ilk maçta 4-0 yenildiği PSG’yi rövanşta 6-1 yenerek tur atlaması sonrası bu mucize dönüş bir kere daha tekrarlanır mı diye bekleniyordu. Fakat beklenen olmadı ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Barcelona – Juventus maç özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Barcelona – Juventus maç özeti izlemek için tıklayınız

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Barcelona ile Juventus, Nou Camp Stadı’nda karşı karşıya geldi. Seyircisi önünde son 15 Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Barcelona, Juventus karşısında bu sefer istediğini alamadı ve 0-0 berabere kaldığı maçta turnuvaya veda etti. PSG’yi mucizevi bir şekilde eleyen Barcelona, Juventus karşısında aynı başarıyı gösteremedi.

İtalya’da Barcelona’yı 3-0 mağlup eden Juventus, rövanş maçında rakibine Camp Nou’da konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı kıran kırana geçerken iki takım da topu filelerle buluşturamadı. İkinci yarıda ev sahibi Barça gol için bastırırken, Messi birçok pozisyondan yararlanamadı. 90 dakika 0-0 sona ererken, Juventus adını yarı finale yazdırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALİSTLERİ

Dün akşam oynanan maçlar ile Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi yarın 21 Nisan Cuma günü yapılacak. İşte yarı finalistler…

Atlético Madrid

Juventus

Monaco

Real Madrid