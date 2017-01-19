ByLock nedir? Şifreli mesajlaşmayı sağlayan ByLock yine gündemde!

Bylock, şifreli mesajlaşmayı sağlayan program yine gündemde. 15 Temmuz'da yapılan darbe girişiminde tutuklanan FETÖ mensubu üyeleri tarafından kullandığı söylenen Bylock nasıl bir programdır? MİT tarafından kırılan Bylock programı sayesinde bu şifreli mesajlaşma programını kullanan herkes teker teker gözaltına alınıyor. Peki Bylock nedir? Şifreli mesajlaşma nasıl çalışır?

Bylock, şifreli mesajlaşmayı sağlayan program yine gündemde. 15 Temmuz'da yapılan darbe girişiminde tutuklanan FETÖ mensubu üyeleri tarafından kullandığı söylenen Bylock nasıl bir programdır? MİT tarafından kırılan Bylock programı sayesinde bu şifreli mesajlaşma programını kullanan herkes teker teker gözaltına alınıyor. Peki Bylock nedir? Şifreli mesajlaşma nasıl çalışır?

Bylock ismi 15 Temmuz’da darbe girişimi sonrasında gündeme geldi. Şifreli yazışmayı sağlayan Bylock’un FETÖ mensupları tarafından kullandıldığı söyleniyor. Peki Bylock nedir? Şifreli mesajlaşma Bylock ile nasıl yapılır? Akıllı telefon uygulaması olan ByLock karşılıklı olarak ya da grup halinde kriptografik güvenli bir şekilde iletişim kurmak için kullanılmaktadır. Askeri seviyede güvenlik şifrelemeleri içeren ByLock, FETÖ mensupları tarafından gizli bir iletişim ağı oluşturmak için aktif olarak kullanılmıştır. Şu an ByLock Türkiye üzerinden indirilmeye kapalı bir uygulamadır.

BYLOCK KIRILDI FETÖ’CÜLER ORTAYA ÇIKTI

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, “ByLock verileri, onların ağını, en azından bir kısmını, haritalandırma olanağı sağladı. Söyleyebileceğim şu ki ByLock aracılığıyla kimliği belirlenen çok sayıda insan, darbe teşebbüsünde doğrudan yer aldı” dedi.

Türk yetkili, ByLock'ın Gülenciler tarafından iletişim kurabilmeleri için oluşturulmuş olabileceğini söyledi. Fakat Reuters'ın danıştığı uzmanlar bunu doğrulayamadı.

ABD merkezli İsrailli güvenlik firması SentinelOne Mobil Araştırma Direktörü Tim Strazzere, “ByLock, bugün yaygın olarak kullanılmayan güvensiz bir mesajlaşma uygulaması. Bunu kırmak isteyen herkes saniyeler içinde becerebilir” dedi.

Reuters'ın iletişime geçtiği 10'u aşkın uzmanın, Türk yetkililer bahsedene kadar ByLock adlı bir uygulamadan haberdar olmadığı belirtildi.