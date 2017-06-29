Çeyrek altın ne kadar? (29 Haziran 2017 altın fiyatları)

29 Haziran 2017 tarihli altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları önceki güne göre düştü mü yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar? İşte Bayram sonrası 29.06.2017 Perşembe günü itibariyle çeyrek alın, Cumhuriyet altını, güncel altın fiyatları ve altın piyasasıyla ilgili tüm detaylar...

Yatırım yapmak, birikim yapmak ya da hediye almak isteyen vatandaşlarımız büyük bir merakla altının gram fiyatını araştırıyor. Peki 29 Haziran 2017 tarihi itibariyle güncel altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? İşte merakla beklenen güncel altın fiyatları…

29 HAZİRAN 2017 ALTIN FİYATLARI

Gram altın 29 Haziran itibariyle Kapalıçarşı'da 141,11 liradan alınırken, 141,16 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altındaki yükseliş çeyrek altına da sirayet etti. Çeyrek altın 225,95 liradan alınırken 231,60 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 941,44 liradan alınıp 955,67 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.