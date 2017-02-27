Sağlıklı yaşam için öneriler

Sağlıklı yaşama adım atmanız için çok önemli öneriler...

Sağlıklı yaşama adım atmanız için çok önemli öneriler...

Yemeklerden sonra içilen sade Türk kahvesi metabolizmayı çalıştırıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Ancak yanında bir büyük bardak su içmelisiniz. Yapılan araştırmalar, kahvenin bağırsakları çalıştırdığını gösteriyor. Her gün 2 fincan sade Türk kahvesi içmek, kabızlığın giderilmesine yardımcı oluyor.

Her gün bir fincan sıcak çikolata içiyorsanız, çok iyi yapıyorsunuz! Çünkü, çikolata mutluluk hormonlarından serotonin salgılamaya yardım ediyor. Depresyon ve mutsuzluğa iyi geliyor.Çikolatanın ana maddesi kakao, polifenol açısından zengindir.

Kötü kolesterolü ve kalp krizi riskini düşürüyor. Güzel haber: 1 fincan sıcak çikolata ortalama 200 kaloridir. Akşamüstü içerseniz daha faydalıdır. Sabah aç karna içilen bir bardak yeşil çay, yüksek enerji veriyor, yorgunluğu önlüyor. Ancak yeşil çayın faydaları bununla da bitmiyor! Doğal antioksidan içeren yeşil çay, kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. Eğer yeşil çayın içine limon ve karanfil eklerseniz, etkisi artıyor.

Sabah aç karna içilen yeşil çay, Florür içermesi sebebiyle dişleri güçlendirir, flavonoidler kemikleri güçlendirir. Daha beyaz dişlere sahip olmaya yardım eder. Akşam yemeğinden yarım saat sonra içilen nane çayı, hazımsızlığı gideriyor. Karın şişkinliğini azaltıyor ve kasları rahatlatıyor.

Doğal uyarıcı içeren nane çayı, baş ağrısını kesiyor ve yorgunluk gidermeye yardım ediyor. Ayrıca, metabolizma hızlandırma etkisiyle kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Zencefil çayı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve gribi hızlı iyileştiriyor. Bir fincan sıcak suya yarım çay kaşığı toz zencefili karıştırıp içince hemen etki gösteriyor.

Göbek ve basenlerdeki yağları yakmak için maden sulu ayran içmek, mucizevi etki gösteriyor. Bir bardak doğal maden suyuna 3 yemek kaşığı yoğurt ekleyip iyice karıştırın. Maden sulu ayranı her gün bir bardak içebilirsiniz. Yağ yakıcı etkisiyle birlikte genel vücut sağlığını güçlendirir ve ödem söktürmeye yardımcı olur.

Bu tarifi gece yapıp içerseniz rahat uyumaya yardımcı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca, uyku sırasında metabolizmanın çalışmasına yardımcı oluyor ve kilo vermeyi destekliyor. Bir fincan sıcak süte bir çay kaşığı toz tarçın ekleyip karıştırıp içerseniz, yağ yakmaya yardım ediyor! Çünkü, sütteki kalsiyum metabolizmayı hızlandırıyor.

Sütteki protein, uzun süreli tokluk hissi veriyor, açlık krizlerini önlüyor. Ayrıca, tarçın insülin değerlerini düzenliyor, tatlı isteğini kesiyor. İkindi ve yatsı saatlerinde içmeniz tavsiye ediliyor.

C vitamini ve likopen içeren domates, kanser türlerine karşı korunmaya yardımcı oluyor. Makinede sıkıp taze domates suyu elde edebilirsiniz. 1 bardak domates suyu 30 kaloridir. Likopen içeren domates suyu, kalp sağlığını güçlendiriyor, kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor. Ara öğünlerde bir bardak taze domates suyu içebilirsiniz.

Sabah aç karna bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi ve bir çay kaşığı süzme bal ekleyip karıştırıp içerseniz, yağ yakmaya yardımcı oluyor. Aynı tarifi yapıp gece içerseniz daha kolay uyumaya yardım ediyor. Ayrıca, uyku sırasında vücudun metabolizma hızlandırmasına yardım ediyor.

Yüksek oranda C vitamini içeren kızılcık suyu, idrar yollarını temizlemeye yardımcı oluyor. Doğal anti biyotik etkisi gösterip enfeksiyonları temizliyor. Diş eti kanaması veya diş eti çekilmesine iyi gelen kızılcık suyunu ara öğünlerde içebilirsiniz. En iyi fayda için evde kendiniz yapmalısınız ve şeker ilave etmemelisiniz.

Sabah aç karna içilen taze portakal suyu bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Mükemmel bir C vitamini kaynağıdır, kuvvetli bir antioksidandır ve hastalıklara karşı korur. Yorgunluktan şikayetçiyseniz, her sabah taze sıkılmış portakal suyu için. Günden güne enerjinizin yükseldiğini göreceksiniz.

Protein ve kalsiyum içeren süt, tok tutmaya yardımcı oluyor. Kilo verme diyetlerinde zayıflatıcı etki gösteriyor. Özellikle sıcak süt, midede daha uzun kaldığı için daha fazla tok tutuyor. Uyumadan birkaç saat önce içilen süt, ruhsal rahatlama sağlıyor ve kaliteli uyumayı kolaylaştırıyor. Bir bardak süt, yaklaşık 100 kaloridir.